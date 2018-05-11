جامعة الإمارات ترتقي 7 مراكز

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً من خلال ارتقائها 7 مراكز وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2018، المعني بجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة، لتحتل المركز الـ 50 في التصنيف.

وأكّد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، أهمية هذا الإنجاز للجامعة التي تعد الجامعة الوطنية الأم، الذي هو ثمرة حرص واهتمام دولة الإمارات في الوصول إلى الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة الدولية.

تطور

وقال إن تحقيق جامعة الإمارات هذا الإنجاز يعد مؤشراً على تطور البحث العلمي وريادة الأعمال، وهذا الارتقاء في التصنيف يضمن لها مستقبلاً لتكون ضمن أفضل الجامعات الدولية المصنفة.

وتعد جامعة الإمارات من أفضل 378 جامعة موزعة على 42 دولة شملها تصنيف التايمز للتعليم العالي للدول ذات الاقتصادات الناشئة، ويعتمد التصنيف على المعايير ذاتها التي يستخدمها تصنيف التايمز العالمي للجامعات، حيث تقيّم الجامعات على أدائها مهامها الأساسية، وهي التعليم والبحث العلمي ونشر المعرفة ونظرة المجتمع الأكاديمي الدولي لها، إلا أن المنهجية التي شملها هذا التصنيف للعام الحالي تمت إعادة صياغته ليعكس خصائص وأولويات التطور للجامعات في هذه الدول.

مسيرة

وتواصل جامعة الإمارات مسيرتها نحو التميز لتكون واحدة من ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وتتطلع لتصبح جامعة المستقبل في الإمارات والشرق الأوسط، ووجهة للبرامج الجامعية والدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب والتعليم المستمر للطلبة من مختلف بلدان العالم، كما تسعى لأن تكون مركزاً وطنياً للبحث العلمي في المجالات الاستراتيجية المهمة، والوجهة الأولى للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمنظمات والوكالات الدولية، وتقوم بتزويد الطلبة بالمهارات التي تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة.