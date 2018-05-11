قمة «إعادة التفكير» تبحث منهجاً متكاملاً يضمن مستقبل الخريجين

بدعم من منظمة QS Intelligence Unit، التي تعد أبرز المنظمات الدولية لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، نظمت جامعة عجمان قمة «إعادة التفكير» الأولى من نوعها، والتي ركزت على بحث سبل تأهيل وإعداد الطلبة لوظائف المستقبل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والقادة من المؤسسات الحكومية والجامعات المحلية والإقليمية والطلاب.

وركزت القمة التي عقدت في دبي، على فتح آفاق الحوار بين قطاعات التعليم والصناعة لبحث منهج متكامل يضمن مستقبل الخريجين، حيث بحثت جلساتها عدداً من المواضيع الهامة، أبرزها تغير رسالة الجامعات ومهماتها مقارنة بالعقود السابقة، إلى جانب مستوى جاهزية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لإعداد جيل واعد لسوق العمل المستقبلي سريع التطور، إضافة إلى مستقبل تعليم المواد العلمية، فضلاً عن سبل إدارة الجامعات للموارد في مواجهة التحديات وبالتالي الحاجة لتلبية اهتمامات الطلاب جنباً إلى جنب مع توقعات القطاع.

وأكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان خلال كلمته أهمية انعقاد القمة في وقت نعاصر فيه «الثورة الصناعية الرابعة» التي تشهد تغيرات متسارعة تندمج فيها العوامل المادية والرقمية بما يؤدي إلى التحول والتغير في أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة، إلا أن ذلك يفتح المجال أمام فرص جديدة لتغيير أساليب الحياة.