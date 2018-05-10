سلطان القاسمي يطلع على 124 مشروعاً لطلبة كلية الهندسة بجامعة الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، معرض «مشاريع تصاميم كلية الهندسة السنوي».

والذي تنظمه كلية الهندسة للمرة الأولى، تحت شعار «تصميم المستقبل»، وذلك بمقر المبنى الرئيس بجامعة الشارقة ومباني كلية الهندسة بكليتي الطلاب والطالبات.

فوائد

وبعد قصّ الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة مختلف المشروعات التي يضمها المعرض، والبالغ عددها 124 مشروعاً، قدمها الطلبة من أقسام وبرامج كلية الهندسة، وهي: هندسة العمارة، وهندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب، والهندسة المدنية والهندسة البيئية، والهندسة الصناعية وإدارة الهندسة، والهندسة الميكانيكية، والهندسة النووية، وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة.

وطاف سموه على كافة المشروعات التي يضمها المعرض، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل من مجموعات الطلبة المشاركين، عن كل مشروع، وكيفية إنتاجه، وفكرته العلمية، وطريقة عمله، وأهميته، والمواد المستخدمة فيه، إلى جانب الفوائد العائدة من المشروع، ومدى ملاءمته ومراعاته للبيئة، وإمكانية تطبيقه والاستفادة منه كابتكار علمي متطور ومستقبلي.

حلول مستقبلية

كما اطلع سموه، خلال الجولة، على عروض الطلبة لأعمالهم المتنوعة القائمة على البحوث التطبيقية، والنماذج الوظيفية لتصاميمهم، ذات الصلة بالمجالات الصناعية والهندسية المتنوعة المحلية والوطنية في دولة الإمارات، والعالمية، والتي تُمثّل نماذج حديثة تُحاكي الابتكارات المستقبلية العالمية.

وتقدم أفكاراً متقدمة ومتطورة تختص بتطوير العديد من مجالات الخدمات المجتمعية الأساسية والبنية التحتية، وتعكس المستوى المتميز للجامعة ولكلية الهندسة بتخصصاتها وبرامجها المختلفة.

وتعرّف سموه، خلال الجولة في المعرض، على مختلف التطبيقات الهندسية والابتكارات التي حملتها أفكار ومشروعات الطلبة، ورؤيتهم للحلول المستقبلية التي تطرحها وتوفرها التخصصات الهندسية، مثل إنشاء وبناء المباني الذكية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأنظمة الطرق الحديثة وإضاءتها، والتحكم في أجهزة الكهرباء والتكييف، وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة.

وتطوير المباني الشاهقة، وأنظمة الصرف الصحي، ومياه الشرب وابتكارات الحلول المناسبة لها، وإدارة التحكم في أنظمة إطفاء الحرائق، وحلول إدارات المخاطر والأزمات، واستخدامات الأشعة وفوائدها في التصوير الدقيق، وأحدث الابتكارات في مجال الأنظمة الكهروضوئية، وتحلية المياه، وتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية، وغيرها.

أفكار ابداعية

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، في مبنى كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، معرض مشاريع تخرج طلبة الكلية من خريجي الدفعة 13 (تخرّج 13).

وفور وصول سموه لمقر إقامة المعرض وبعد قَص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاحه، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء وردهات وأقسام المعرض الأربعة، والتي ضمت الفنون الجميلة، وتصميم الأزياء والمنسوجات، والعمارة الداخلية والتصميم، والتصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، متفقداً كافة الأعمال التي أبدعها الطلبة الخريجون.

والتي تعتبر نتاج جهودهم واكتسابهم للمعارف النظرية والعملية خلال مرحلة دراستهم، مستمعاً سموه إلى شرح واف من الطلبة منفذي المشاريع والأساتذة المشرفين حول مشاريع التخرج ودلالاتها. واستهل سموه جولته بتفقد أعمال طلبة برنامج الفنون الجميلة، والتي تميزت بأفكار إبداعية وحديثة باستخدام وسائل مختلفة لخلق أعمال فنية متداخلة تبرز جماليات محتوى العمل.

ويهدف برنامج الفنون الجميلة والتصميم إلى خلق بيئة فنية معاصرة بغية إعداد جيل متفرد من الطلبة عبر مناهج دراسية صممت لتزويدهم بالمعارف الفنية اللازمة، فضلاً عن الممارسة العملية المعتمدة على البحث والتفكير النقدي وذلك بغية رعاية وتقديم النخب المتميزة في هذا المجال الإبداعي.

وفي هذا القسم من المعرض والخاص بالفنون الجميلة وجه صاحب السمو حاكم الشارقة باقتناء مشروع تخرج الطالبة عائشة الجابري والذي جاء بعنوان (أحجار دائرية) على أن يعرض وتزين به مرافق استراحة سد الرفيصة التي افتتحها سموه منتصف أبريل الماضي في مدينة خورفكان.

ويشكل العمل الفني علاقة وطيدة بين الفنانة ونشأتها في بيئة جبلية، حيث أسهمت الحجارة بتكوين شخصيتها الصلبة والمقاومة، مما دفعها لدراستها وفهمها أكثر وتسخيرها في أعمال فنية.

مهارات

بعدها انتقل سموه للوقوف على أعمال الطلبة الخريجين من برنامج تصميم الأزياء والمنسوجات، الذي يسعى من خلال عمليته التعليمية إلى إعداد الطلبة لمهنة تنافسية ومتعددة الأوجه، وتتمحور العملية حول توليف مهارات التصميم الإبداعي والفني وتحويل الأفكار الأولية إلى المنتجات النسيجية النهائية من خلال البحث والتطوير والإنتاج ومن ثم العرض.

وزار سموه معرض خريجي برنامج العمارة الداخلية والتصميم، الذي يعكس مدى اكتساب الطلبة للمعرفة والمهارات المتقدمة في فهم وتطبيق عملية التصميم بجميع مراحلها، بدءا من الأنشطة البحثية ومرورا بالبرمجة وتخطيط الفضاء الداخلي واختيار العناصر الزخرفية والجمالية والأثاث وغيرها.

غرافيك

اختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته في معرض أعمال خريجي الدفعة 13 من طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بتفقد أعمال خريجي برنامج التصميم الغرافيكي والوسائط المتعددة، والذي يهدف إلى إعداد مصممي غرافيك واثقين متمكنين وناقدين وعالميين.