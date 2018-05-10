حمد الشرقي: التعليم في الإمارات يواكب تطورات العالم

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن العملية التعليمية والتربوية والخطط الاستراتيجية الشاملة، التي تنتهجها الجامعات الإماراتية ترتكز أهدافها من خلال الوصول إلى مخرجات متميزة تتناسب والتطورات المذهلة التي وصل إليها العلم في العالم.

ولفت سموه إلى أهمية التعليم الجامعي والأكاديمي ودورهما في رفد المجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة واستقطاب الكفاءات المتميزة في كل مجال من مجالات العلوم.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة أمس في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حفل تخريج دفعة «عام زايد 2018» بجامعة الفجيرة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة.

والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء الجامعة. وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة الطلاب الخريجين بانتهاء دراستهم الأكاديمية، مشدداً سموه على ضرورة استثمار ما اكتسبوه من معارف خلال سنوات دراستهم لخدمة الإمارات والمساهمة في عملية البناء في الدولة.

مواكبة

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بدور جامعة الفجيرة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة وتوفيرها التعليم لكل الراغبين داخل الإمارة وخارجها لدعم مسيرة التطوير في الدولة.

وأكد سموه أهمية أن تتوافق مناهج الجامعة التعليمية مع متطلبات سوق العمل وأن تعتمد على طرق التدريس الفعالة وتسعى لتدريبهم بشكل جيد لكي ترفع من كفاءتهم وتنمي قدراتهم الفكرية والثقافية. وقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في نهاية الحفل بتكريم الطلاب الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج، كما كرم سموه الشركاء الإستراتيجيين لجامعة الفجيرة فيما تلقى سموه درعاً تذكارية بالمناسبة قدمه سعيد محمد الرقباني.

كان معالي الرقباني قد شكر في كلمته التي ألقاها في بداية الحفل صاحب السمو حاكم الفجيرة على تشريفه حفل خريجي جامعة الفجيرة دفعة «عام زايد 2018» تزامناً مع احتفالية الوطن بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

نمو

وقال معاليه: «إنه بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة السديدة ومتابعته المستمرة تشهد إمارة الفجيرة نمواً متزايداً وتطوراً لافتاً في كل المجالات العمرانية والاقتصادية والصناعية ونهضة كبيرة في القطاعات الخدمية والسياحية والتجارية وأصبحت الإمارة مقصداً مهماً للاستثمار في جميع المجالات ووجهة مفضلة للسياحة الداخلية والخارجية، إضافة إلى تحديث بنيتها التحتية والارتقاء بمرافقها الحيوية».

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى سعي جامعة الفجيرة لأن تكون جامعة بحثية ترعى التخصصات العلمية والعلوم الأساسية وتدعم الابتكار وتطبق أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التعليم الذكي وتأخذ بأعلى معايير الاعتماد الأكاديمي العالمية.

حضر حفل التخرج محمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ومحمد سعيد الكندي ومحمد الأفخم مدير بلدية الفجيرة ومجلس أمناء جامعة الفجيرة وعدد من مديري المؤسسات الحكومية.