حمد الشرقي يشهد حفل تخريج «دفعة عام زايد» في جامعة الفجيرة اليوم

يشهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم، حفل التخرج السنوي «دفعة عام زايد 2018»، الذي تقيمه جامعة الفجيرة .

وذلك في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتضم الدفعة خريجين من مختلف كليات الجامعة في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وقال سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن هذه الدفعة من الخريجين تحمل شعار عام زايد انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون 2018 عام زايد، ليجسد هذا الشعار الاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

مشيراً إلى أن عام زايد يمثل مناسبة وطنية تعبر عن العرفان والتقدير والاعتزاز بالقائد المؤسس والقيم الإنسانية التي أرساها في ترسيخ ودعم التعليم وأهميته في النهوض بالوطن وتنميته حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصافّ الدول المتقدمة والرائدة عالمياً بجميع المجالات.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد غرس الدين، مدير الجامعة، إن الاحتفال بتخريج دفعة عام زايد 2018 يأتي للتأكيد على رسالة الجامعة في تنمية المجتمع من خلال تسليح أبنائه بالعلم والمعرفة، منوّها إلى أن الجامعة وضعت خطة استراتيجية محكمة تعكس رؤية حكومة إمارة الفجيرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في توفير تعليم عالي الجودة وباستخدام أحدث طرق التعليم التكنولوجية.

وأطلقت الجامعة الموقع الإلكتروني الخاص بحفل التخرج/ http://cutt.us/5tv6A / وهاشتاغ / #حفل_تخرج_جامعة_الفجيرة / اللذين يشتملان على كافة المعلومات، وسيتم بث كافة المعلومات عن حفل التخرج عبر الموقع ووسائل التواصل الاجتماعي بالجامعة.