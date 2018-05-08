سلطان القاسمي يشهد ملتقى البحث العلمي في جامعة الشارقة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أمس انطلاق فعاليات ملتقى البحث العلمي السنوي الثاني عشر تحت شعار «البحث العلمي والابتكار في خدمة المجتمع»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعة.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة - في كلمته الافتتاحية - أن صاحب السمو حاكم الشارقة لا يدخر وسعاً في رعاية ودعم مختلف أنشطة الجامعة وعلى الصعد كافة الأمر الذي كان وسيبقى دائماً المحرك الأساسي في سرعة ورسوخ تقدم الجامعة وتطورها إلى أن غدت اليوم تسجل مكانتها رسمياً في مواقع متقدمة على المستوى العالمي وبقرارات من منظمات عالمية متخصصة في تقييم الجامعات عالمياً.

وأكد النعيمي أن مكانة جامعة الشارقة ستستمر في التقدم لأن نتائج جهود المخلصين والأوفياء العاملين فيها بدأت تظهر في قوتها وحجمها الطبيعي، مشيراً إلى حرص الجامعة على ترجمة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بأن تعد الجامعة وتخرج العلماء والباحثين على نحو عملي وعلمي.

من جهته أكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن جامعة الشارقة قد وضعت استراتيجية فاعلة للبحث العلمي للأعوام القادمة 2019 - 2024.

وأضاف إنه لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي عملت المعاهد والمراكز البحثية على تقديم خطط بحثية من خلال مجموعاتها البحثية والتي تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين والمتميزين في الكليات المختلفة إضافة إلى مساعدي البحث من الطلبة المتميزين في الدراسات العليا وقد بلغ عدد هذه المجموعات حتى هذا العام 40 مجموعة بحثية ضمت ما يزيد على 250 باحثاً من أعضاء الهيئة التدريسية.

تكريم

وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرعاة والداعمين للملتقى وهم مصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي.

كما كرم سموه رعاة وداعمي جائزة الشارقة للتصميمات والابتكار وهم دائرة التنمية الاقتصادية وشركة كوزموبلاست الصناعية.

وقدم سموه تكريماً خاصاً لعدد من أساتذة الجامعة المتميزين في مجال البحوث العلمية والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

ومنح سموه جائزة مصرف الشارقة الإسلامي لأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي المتميز وجائزة مصرف الشارقة الإسلامي لفئة الطلبة وكرم الطلبة الفائزين بجائزة الشارقة للتصميمات والابتكار.

وافتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى، حيث تفقد سموه أرجاء المعرض مستمعاً لشرح حول المشاريع البحثية المعروضة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا والتي من شأنها الإسهام في خدمة ورفعة المجتمع إلى جانب تفقده لآخر وأحدث مستجدات البحث العلمي.

معرض

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى، حيث تفقد سموه أرجاء المعرض مستمعاً لشرح حول المشاريع البحثية المعروضة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا والتي من شأنها الإسهام في خدمة ورفعة المجتمع إلى جانب تفقده لآخر وأحدث مستجدات البحث العلمي.