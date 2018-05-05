مؤتمر بجامعة الشارقة يوصي بتشريع ينظم السياحة والمواقع الأثرية

اختتم المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته فروع جامعة الشارقة بعنوان «السياحة تنمية مستدامة» فعالياته بمقر فرع الجامعة في خورفكان، حيث توصل المؤتمر من خلال الأوراق البحثية المقدمة من أكثر من 30 باحثا من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى النقاشات العلمية التي دارت في جلسات المؤتمر العلمية، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية التي من شأنها أن تسهم في تطور ونمو السياحة المستدامة في الدولة.

وهي التأكيد على ضرورة وضع تشريع مستقل وموحد ينظم الجوانب المختلفة لحماية السائح والمواقع الأثرية، وأيضاً إقرار قانون ينظم النقل السياحي بما يوفر الأمان للسائح ويدعم تشجيع السياحة في الدولة، وتشجيع الاستثمار في السياحة الحلال من خلال الاطلاع على الضوابط الشرعية وتطبيقها، والترويج لهذا النوع من السياحة والتأكيد على التزام المرافق السياحية العاملة في هذا القطاع بتلك الضوابط.

وابتكار منتجات مالية إسلامية تسهم في رفع نسبة التمويل والاستثمار في قطاع السياحة العائلية والحلال، الذي يعمل على تنميتها وازدهارها.

وكذلك تفعيل دور وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة للترويج للمواقع والأنشطة السياحية والأثرية داخل الدولة.