14 تطبيقاً من 5 جامعات في مسابقة الهواتف الذكية

استضافت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على مدار الأسبوع الماضي مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية للطلبة من مختلف إمارات الدولة.

وشهدت المسابقة في نسختها الـ 14 منافسة قوية بين طلبة الجامعات حيث تم قبول 14 تطبيقاً من 5 جامعات رئيسية في دولة الإمارات. وتهدف المسابقة لإعطاء فرصة مميزة للطلبة لإظهار مهاراتهم في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

وفاز بالمركز الأول مشروع للطالبة فاطمة الحمادي، بكلية الهندسة بجامعة خليفة، عبارة عن تطبيق يحمل عنوان (مدينة الحياة) يخدم الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال نشر التوعية عنها، وجاء في المركز الثاني فريق من جامعة أبوظبي، تمكنوا من تنفيذ تطبيق متخصص في سياحة المتاحف، بينما ضم الفريق الفائز بالمركز الثالث 5 طلاب من جامعة خليفة، هم علي الفلاسي ومحمد الفلاسي وأحمد الزيودي ومايد الهرمودي ومحمد الزعابي، عن تطبيق حاوية نقل ذكية لشحن البضائع.

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن جامعة خليفة تنظم المسابقة بشكل دوري بهدف تشجيع الطلبة في مختلف جامعات الدولة على الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة راعية للنهج البحثي والتطوير في الدولة لتخريج أجيال من القادة المبدعين ورفد الدولة بالكفاءات القادرة على ريادة المستقبل وتحقيق رؤية الحكومة والقيادة .

وأوضح أن الجامعة تنظم المسابقة بنجاح منذ نحو 12 عاما، وفي كل عام تشهد المسابقة تطوراً في تكنولوجيا الهواتف المحمولة والذكية من الابتكار والتميز من قبل الطلبة.

وأضاف إن التطبيقات المقدمة خلال المسابقة أظهرت تقدماً في مجال تصميم تطبيقات الهواتف المتحركة، حيث أظهر الطلبة المتسابقون سرعة في التجاوب مع الاتجاهات الحديثة مع التوسع في مجالات الابتكار.

وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمشروع يكشف المخالفات الجامعية عن طريق تطبيق ذكي. وقال: أعتبر جميع مشروعات الطلبة فائزة ويكفي تقديمهم أفكاراً لخدمة المجتمع.

مدينة الحياة

وقالت الطالبة فاطمة الحمادي التي فازت بالمركز الأول، إن الابتكار يحمل عنوان (مدينة الحياة) وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني صديق للبيئة يهدف إلى تعليم طلبة المدارس أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة.