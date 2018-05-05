محاضرة حول «التميز الدراسي» تستهدف الطالبات في الجامعة القاسمية

نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية في مقرها محاضرة استهدفت الطالبات تحت عنوان طريقي إلى التميز الدراسي.

وجرى تنظيم المحاضرة في إطار حرص الجامعة على تهيئة الطالبات والاستعداد الجيد للامتحانات الفصلية التي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة.

وسعت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة رشا عبدالله مديرة قسم الإرشاد والتوجيه بعمادة شؤون الطلبة بجامعة عجمان إلى العمل والتكامل مع رؤية الجامعة القاسمية وأهدافها في نشر الوعي حول الطرق الصحيحة للمذاكرة وإدارة الوقت والجهد بطرق علمية وجيدة.

وتناولت المحاضرة مهارات الدراسة الناجحة محققة عدداً من المهارات الهامة لكل طالبة ومنها مهارة تحديد الهدف، ومهارة التعامل مع الوقت وكيفية استثمار الوقت بشكل جيد، بالإضافة إلى مهارة التعامل مع الإجهاد وأهمية تناول الأغذية الصحية والمفيدة للجسم التي تساعد على التركيز وتقلل من الإحساس بالإجهاد.

تنمية

وكثفت المحاضرة من خلال الطرق القيم للدكتورة رشاد عبدالله إلى تنمية مهارة التحفيز الذاتي وآليات تحفيز النفس على التخلص من عادات التسويف والإصرار على العمل والإنجاز.