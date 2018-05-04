ولي عهد الشارقة يكرّم الفائزين بجائزة التميّز التربوي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس بقاعة المدينة الجامعية حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي في دورتها الـ24.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، كلمة أشاد فيها بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، بدعم العلم والتعليم، وعن التطور الذي شهدته الجائزة هذا العام، وأضاف الكعبي: «في كل عام تشهد الجائزة تطوراً جديداً، ويأتي ذلك لحرص إدارة المجلس على مواكبة المتغيرات الحديثة في عالم التميز، فبعد أن كان دور الجائزة يقتصر على تكريم الفائزين، وهذا لا يتعدى مرحلة الاكتشاف، تطور العمل بحيث تم تخصيص ما يقارب 20% من ميزانية الجائزة للرعاية، حيث يخضع الفائزون لتدريب مكثف ينمّي مواهبهم ويطور قدراتهم».

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى راعي الحفل، وإدارة الجائزة واللّجانِ العاملة فيها على ما يبذلونه من جهود مخلصة تهدف إلى نشر ثقافة التميز.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي قصير تحدث فيه عدد من الفائزين في الدورات السابقة للجائزة، مشيرين إلى دور الجائزة التربوي في تحفيزهم على تحقيق النجاح والتقدم في حياتهم المهنية والعملية.