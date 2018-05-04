بحث سبل توظيف النشر في العملية التعليمية

عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين، اجتماعاً مشتركاً مع وزارة التربية والتعليم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يخدم الارتقاء بقطاع النشر في دولة الإمارات، ويدفع به إلى مراحل متقدمة، وذلك بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومعالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عدداً من المواضيع والقضايا المحورية، من بينها إمكانية إدراج المزيد من النصوص الخاصة بدور نشر إماراتية، في المناهج الوزارية التعليمية، وسبل دعم الطلبة الموهوبين في مجالات الكتابة الإبداعية من خلال نشر أعمالهم، وإمكانية إقامة معارض مصغرة لإصدارات دور النشر الإماراتية في المدارس.

ركيزة

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يحظى التعليم بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، باعتباره أساس بناء الإنسان وتطوره المعرفي والحضاري، وتعتمد الأنظمة التعليمية المتقدمة على مناهج تدريسية تلبي تطلعات المجتمعات وتواكب احتياجات المستقبل، وجاءت إقامة هذا الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم لبحث سبل توسيع التعاون بين الجمعية والوزارة من خلال تقديم الناشرين الإماراتيين لنصوص متميزة يمكن إدراجها في المناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية».

إبداعات

ومن جانبه قال معالي حسين الحمادي: «إن وزارة التربية والتعليم حرصت على مد جسور التعاون مع مختلف دور النشر الإماراتية للاستفادة من إبداعات الكتاب المواطنين وتوظيفها في المناهج الدراسية»، مبيناً أن التعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين يخدم أهداف الوزارة في تكريس عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي في أذهان الطلبة من خلال النصوص الأدبية التي أدخلتها الوزارة في مناهجها خاصة في اللغة العربية.

شراكة

أكد معالي حسين الحمادي حرص وزارة التربية والتعليم ومن خلال مجمل شراكتها على فتح آفاق التعاون مع كافة دور النشر وبيوت الخبرة تكريساً لمبدأ الشراكة البناءة في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة مع كافة المؤسسات ذات الصلة بالشأن التعليمي والأدبي.