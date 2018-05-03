ملتقى في جامعة عجمان يناقش «المجتمع وفاعلية المستقبل»

نظمت كلية الإعلام والعلوم الإنسانية في جامعة عجمان الملتقى الأول لمنتدى استشراف المستقبل الذي أقيم تحت شعار «المجتمع وفاعلية المستقبل»، بحضور منى عجيف الزعابي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة تنمية المجتمع، وفريدة عبد الله، الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وانطلقت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، أكد فيها أن العالم يعيش الآن ثورة صناعية رابعة تتميز بنوع جديد من التكنولوجيا، ساهمت في الدمج بين فضاءات الحياة والبيولوجيا والفضاء الرقمي، وأحدثت تغييرات ملموسة في مجالات حيوية مثل أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة.

تكنولوجيات

وأشار في كلمته إلى أننا وفي ظل التكنولوجيات الصاعدة، فإن عدداً مهولاً من المهن سيؤول إلى الزوال بسبب القدرة على القيام بها أوتوماتيكياً. فمن المتوقع أن يتخلى سوق العمل عن 800 مليون وظيفة قبل سنة 2030، وهذا سيؤثر بالطبع على العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة والنمو الاقتصادي.

مبيناً أن التحدي الذي يواجه العاملين في مجال التربية والتعليم هو التنبؤ بالتغيرات القادمة من أجل إعداد خريجين قادرين على الالتحاق بمهن من المتوقع ازدهارها في العقود المقبلة.

واختتم الدكتور كريم كلمته بعدة تساؤلات بهدف إثراء الملتقى ومنها، ماهية الوظائف التي لن تكون متاحة لخريجي الجامعات في السنوات العشر المقبلة؟ وما هي الخطوات الواجب اتباعها لتطوير المناهج وطرق التدريس للحفاظ على الخريجين؟ والدور الذي يلعبه البحث العلمي في استشراف المستقبل؟ والمهارات المطلوبة في وظائف 2030.

مساعدات

وفي مشاركتها بالملتقى، أكدت منى عجيف الزعابي أن وزارة تنمية المجتمع تقدم مساعدات الضمان الاجتماعي، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للفئات المحتاجة وأن هناك رؤية شاملة لتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة لفئات ذوي الاحتياجات.أما فريدة عبد الله فقد استعرضت سياسات ومحاور البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص والخدمات الموجهة لأصحاب العمل.