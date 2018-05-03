43 عملاً إبداعياً ضمن مشاريع تخرج طالبات الفنون في جامعة زايد

افتتح معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم معرض مشاريع تخرج طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بفرع الجامعة في أبوظبي، برعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، في منارة السعديات بالعاصمة ويستمر حتى التاسع من مايو الجاري.

وذلك بحضور الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة وآن- ماري ريني عميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية، ويضم المعرض 43 مشروعاً إبداعياً أنجزتها 37 طالبة للتخرج في 4 تخصصات هي: التصميم الداخلي، التصميم الغرافيكي، الرسوم المتحركة، والفنون البصرية، إلى جانب مشاركات لـ 6 خريجات من دفعات سابقة.

وتوقف معاليه أمام كل عمل حيث استمع لرؤية صاحبته وناقشها في مضمونه ورسالته والأدوات المستخدمة في إنجازه والتحديات التي صاحبت إنتاجه، كما استمع إلى ملاحظات وتعليقات أساتذتها في التخصص، وأبدى إعجابه بالأعمال المشارِكة.

وكانت الطالبات قد أمضين شهوراً عدة في إنجاز أعمالهن، بدءاً من التقاط الفكرة، ثم إجراء الأبحاث المكثفة حول محتواها، مروراً بعمليات التفكير الإبداعي وحل المشكلات المتعلقة بإنتاج العمل، والانغماس في قدر كبير من المناقشات التحليلية والنقدية مع أعضاء الهيئة التدريسية وضيوف الكلية من المشتغلين بالفنون.

وشهد المعرض أيضاً افتتاح ركن «علامات.. وصانعات»، الذي ضم ستة من أبرز مشاريع التصميم لخريجات جامعة زايد من الدفعات السابقة، واللواتي لمعت أسماؤهن في السنوات الأخيرة، حيث ساهمن في تطوير صناعة الإبداع بدولة الإمارات.