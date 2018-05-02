5 ساعات دوام المدارس الخاصة في دبي خلال رمضان

خاطبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة بدبي بشأن الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، إذ تم تحديد موعد بدء الدوام المدرسي أثناء شهر رمضان المبارك، بحيث يكون بين 8:00 و8:30 صباحاً، على أن يكون موعد انتهاء الدوام المدرسي بين 1:00 و1:30 ظهراً، بحيث لا تزيد مدة اليوم الدراسي عن 5 ساعات.

وأوصت الهيئة في رسالة بعثت بها للمدارس الخاصة بدبي بإيقاف حصص التربية الرياضية مؤقتاً خلال أيام الشهر الكريم للطلبة المسلمين، وتجنب ممارسة الأنشطة التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وقال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إنه وانطلاقاً من الحرص على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة وفي كافة الأوقات، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبعد تحديد أفضل الترتيبات اللازمة للمحافظة على بيئات تعليمية عالية الجودة للطلبة خلال شهر رمضان المبارك، فإنها تتطلع إلى التزام جميع المدارس الخاصة بتوفير كافة أشكال الدعم اللازم للطلبة.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة المدارس الخاصة بدبي بإيقاف حصص التربية الرياضية مؤقتاً خلال أيام الشهر الكريم للطلبة المسلمين، وتجنب ممارسة الأنشطة التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

ولفت درويش إلى أن الهيئة تتطلع إلى تعاون جميع المدارس الخاصة في دبي لإتاحة الظروف الملائمة للطلبة لأداء شعائر هذا الشهر العظيم سواء أثناء الدوام المدرسي وخارجه، كما تشجع المدارس على الاستفادة من أجوائه المباركة في تفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التطوع لدى جميع طلبتنا وإعلاء قيم البذل في كافة المجالات وترسيخ حب الوطن لديهم.

وأضاف: «انطلاقاً من أهمية احترام قدسية شهر رمضان المبارك ومراعاة مشاعر الطلبة الصائمين، فإننا نقدّر التزام كادر المدرسة والطلبة غير المسلمين وأولياء أمورهم بعدم تناول الطعام في بهو المدرسة وساحاتها العامة، بحيث يتم تخصيص مكان محدد لذلك وتوفير أجواء إيجابية بالبيئة المدرسية تتواءم مع أجواء الشهر الكريم».

وتستعد المدارس لتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك بما فيه مصلحة الطلبة، فضلاً عن إبراز مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم لجميع طلبتها، وتسليط الضوء على القيم الإسلامية والاجتماعية التي تتجلى في شهر رمضان وبما يعكس مكانته في المجتمع.