3.8ملايين درهم لتمويل 16 مشروعاً بحثياً في جامعة الإمارات

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 3,830,410 ملايين درهم لتمويل 16 مشروعاً بحثياً، من دائرة التعليم والمعرفة لإنجاز أحد عشر بحثاً علمياً بمبلغ 2,399,660 درهماً إماراتياً، فيما قدمت مؤسسة الجليلة مبلغ 1,430,750 درهماً لإنجاز خمسة بحوث.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، أهمية تمويل المشاريع البحثية والتي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة وحرصها الدائم على تدعيم الجهود المشتركة وتفعيل أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات لما تمتلكه الجامعة من إمكانات علمية وبحثية مبتكرة وفق معايير عالمية، ومما يجسد الثقة المتبادلة بين جامعة الإمارات والمؤسسات المعنية.

وأضاف بأن جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» أثبتت ريادتها في مجال البحث العلمي برفدها المجتمع بعدد من المشاريع البحثية الرصينة التي تسهم في التطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات وتحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال توظيف البحث العلمي في الابتكار، وتأهيل الكفاءات، وتقديم الاستشارات العلمية تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤيتها 2021.

وتنوعت المواضيع البحثية التي تناقشها الدراسات التي تم تمويلها بين دراسات تخص قطاع التعليم، والصحة، وأخرى تناقش قضايا اجتماعية، وغيرها من البحوث التي تعنى بمجالات الاستدامة والتطوير والأمن، ومنها دراسة تجريبية حول تسبب «الشيشة» في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودراسة مفهوم الكفاءة الذاتية لمدرسي الحلقة الأولى، ودور الخدمة الاجتماعية في مدارس مدينة العين، بالإضافة إلى بحث حول كيفية استشعار الجلد البشري في التشخيص والوقاية الطبية في تطبيقات الرعاية الصحية الشخصية، وغيرها.

الجدير بالذكر بأن مؤسسة الجليلة هي مؤسسة عالمية تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية. وقد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في أبريل 2013.