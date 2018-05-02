محمد الشرقي: التعليم رهان الدولة الحقيقي في مسيرة تنميتها الرائدة

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن التعليم رهان الدولة الحقيقي في مسيرة تنميتها الرائدة، مثمناً الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تجاه دعم التعليم وتطويره، والتأسيس لبيئة تعليمية تتمتع بمعايير عالمية المستوى.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الطلاب المتفوقين والموهوبين وأصحاب الهمم في مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي ح1 للعام الدراسي 2017-2018، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وهنّأ سموه الطلبة المتفوقين والموهوبين وأصحاب الهمم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة، مشدداً على أهمية أن يواصل الطلبة تفوقهم، وأن يبذلوا المزيد من الجهد حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وآمالهم، وخدمة وطنهم.

وأشاد سمو ولي العهد بالنتائج المتميزة التي حققها طلبة مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي على مستوى الدولة والمستوى المحلي، مثنياً على جهود مدارس منطقة الفجيرة التعليمية ومدرسيها وإداراتها وطلبتها وجميع العاملين فيها، على ما بذلوه في دعم المسيرة التعليمية.

وتقدّمت جواهر عبيد بالرهيف، مديرة مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي ح1، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لحضوره الحفل وتكريمه الطلبة، مشيدة بدور المؤسسات الحكومية في الإمارة، وتعاونها المثمر لإنجاح فعاليات المدرسة.

حضر حفل التكريم، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وخليفة مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومنى شاهين الحمادي، مديرة نطاق D5 في وزارة التربية والتعليم، وصالح سليمان، نائب مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وعدد من المسؤولين.