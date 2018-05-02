«التربية» تنقل معلم «الفيديو الراقص» بمدرسة في الشارقة تأديبياً

نقلت وزارة التربية والتعليم معلماً في مدرسة ثانوية حكومية بالشارقة إلى مدرسة أخرى بالذيد على خلفية سماحه لعدد من الطلبة بالرقص والغناء أثناء الحصة بل ومشاركتهم أيضاً، كما استدعت أولياء أمور الطلاب للتوقيع على تعهد لمنع تكرار المخالفة بمن فيهم مصور الواقعة، وصادرت هواتف الطلبة المحمولة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة طلاب في مرحلة ثانوية يغنون وأحدهم يرقص على الطاولة وسط زملاء له في الصف، فيما بدا المعلم فاقداً للسيطرة على حالة الفوضى ووقف في انتظار انتهاء الغناء والسماح له بمباشرة الدرس.

مصدر

وأكد المعلم وفقاً لمصدر وزاري أن ما فعله لم يكن بقصد الإساءة، مشيراً إلى أن عرض الفيديو وتناقله على هذا النحو أثار الجدل بين الكثير من رواد مواقع التواصل، فيما نال المعلم انتقادات كثيرة على اعتبار أن ما فعله لا يليق بمكانته كقدوة للتلاميذ.

وطالب البعض بعدم التساهل بسبب هذا السلوك الذي رأوه معيباً ولا يليق بمدرسة تقوم بتعليم النشء القيم والأخلاق الكريمة، أشاروا إلى أن الفيديو يسيء إلى المدرسة كصرح علمي لا يسمح بحدوث مثل هذه التصرفات بداخله.وحددت لائحة الانضباط السلوكي درجات السلوك باعتبارها جملة التقديرات التي ترصد سلوك الطالب ويتم التعبير عنها بقيمة عددية من 100 درجة.

حيث تعد درجة الـ 60 % الحد الأدنى المتوقع لعلامة السلوك، ويمنح الطالب فرصة لتعويض ما تم حسمه خلال العام الدراسي من رصيد درجاته السلوكية الفصلية وذلك من خلال تحسين درجات السلوك المتميز أو من خلال عدم تكرار المخالفة والتزامه بالسلوك الإيجابي.

وفي حال نزول درجة سلوك الطالب إلى أقل من 60 % في نهاية الفصل الدراسي يتم حجب شهادته وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك لتقر الإجراءات التصحيحية الفصلية الملزمة للمتعلم .

وفي حالة إخفاق الطالب في نهاية العام الدراسي في الدرجة النهائية للسلوك متوسط درجات الفصول الدراسية يتم حجب الشهادة عن الطالب لحين صدور قرار من لجنة إدارة السلوك عن الإجراءات التصحيحية الرئيسية والتي يكون استكمال تنفيذها ملزماً لتسليم الطالب شهادته بقرار من لجنة إدارة السلوك ما عدا طلبة الصف الـ 12.

ويلزم الطلبة ذوي المشكلات السلوكية المتكررة الحاصلين على درجة السلوك 60 % بالالتحاق ببرامج تهدف إلى تنمية السلوك إيجابي وتطويره ويكافئ الطلبة ذوي السلوك المتميز بإدراجهم ضمن البرامج الداخلية والخارجية للوزارة بهدف تحفيزهم على ضمان استمرارية السلوك المتميز لديهم.

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حدّدت اللائحة المخالفات، 4 مستويات حسب درجتها وشدة خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب وعلى البيئة التعليمية والمجتمع، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب اللائحة على أن يتم توثيق كل منها وفقاً للنظم والنماذج المعتمدة والتعامل معها وفق الأنظمة التربوية، والمستويات هي: مخالفات الدرجة الأولى والمتوسطة الخطيرة والثالثة الخطيرة، والرابعة شديدة الخطورة.