قرقاش وكيري يلقيان الكلمات الرئيسية في تخريج جامعة نيويورك أبوظبي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تخريج الدفعة الخامسة من طلاب عام 2018 يوم 20 مايو الجاري، وذلك بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وجون كيري وزير الخارجية الأميركي السابق.

وسيقوم الضيفان بإلقاء كلمات رئيسية تحتفي بنجاح خريجي الدفعة الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 250 طالباً وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك في حرم الجامعة بجزيرة السعديات.

وتقلد معالي قرقاش منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية عام 2008، وهو عضو في مجلس الوزراء.

وبهذه المناسبة قال ألفريد بلوم، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «إنه لفخرٌ كبيرٌ لنا أن نستقبل قرقاش، كمتحدث متميز في حفل التخرج الخامس لجامعتنا، لقد خاض معاليه منذ حصوله على درجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج مسيرة مهنية متميزة في قطاع الخدمات العامة».

أما جون كيري فشغل منصب وزير الخارجية الـ68 للولايات المتحدة في 1 فبراير 2013، ليصبح أول رئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتبوأ منصب وزير الخارجية منذ أكثر من قرن من الزمن.

وقال بلوم: «إنه لشرف كبير أن نعلن عن اسم وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري كمتحدث رئيسي بين قائمة ضيوف حفل التخرج الخامس لطلاب جامعة نيويورك أبوظبي».

وسيتولى الطالب عبده كاظمي، الذي ولد في أفغانستان ونشأ في المملكة المتحدة، ويتخصص في البحوث الاجتماعية والسياسة العامة، إلى جانب دراسته اللغة العربية، إلقاء كلمةٍ بالنيابة عن زملائه الخريجين.

كما ستقدم الطالبة ميثاء سالم المعمري، التي تم اختيارها مؤخراً للحصول على منحة رودس الدراسية لعام 2018، كلمة ترحيبية موجزة.