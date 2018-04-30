حمدان بن راشد: تعلمنا قيمة التعليم من زايد وراشد

كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، 202 فائز في منافسات الدورة العشرين للمؤسسة، وذلك خلال حفل أقيم بمركز دبي التجاري العالمي شهد الاحتفاء بتحول الجائزة إلى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، تقديراً لما تقدمه من مشاريع وبرامج متنوعة تخدم المنظومة التعليمية مثل رعاية الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة للمبتكرين.

وقال سموه: إننا نحتفل بختام الدورة العشرين والذي يتزامن مع ذكرى مئوية المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- ذلك القائد الذي ستبقى مآثره خالدة في ذاكرة الوطن والأمة والعالم، لما قدمه من مكارم سخية، وخاصةً في مجال بناء الإنسان والأوطان ويبقى إنجازه الأعظم بناء هذه الدولة الشامخة مع أخيه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه واللذين تعلمنا في مدرستهما أهمية بناء الإنسان وقيمة الاستثمار في التعليم.

وأشار سموه إلى أن قطاع التعليم يتمتع بقدرٍ كبيرٍ من الرعاية والاهتمام من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تشجيع المبادرات

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن ذلك الفكر المستنير انعكس على رؤيتنا في إطلاق هذه المؤسسة في عام 1998 والتي اتسعت إسهاماتها من برنامجٍ محلي للتميز التعليمي، إلى جائزةٍ تسهم في دعم البرامج العالمية والاقليمية لنشر التعليم وتشجيع المبادرات والممارسات المتميزة.

وتابع سموه: «حققنا بفضل الله مع شركائنا المحليين والدوليين تقدماً في إنجاز البرامج المشتركة، ونحن مواصلون لهذا الدعم ومساندة تلك الجهود التي تسهم في تمكين جودة التعليم».

وقال سموه: «إننا نستشعر أهمية الرسالة التربوية والتعليمية، في عالمٍ يعيش مرحلة جديدة من استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، لذلك فإن دعم جهود المؤسسات التعليمية في مجال المستجدات التربوية بات مطلباً علينا جميعاً التعاون من أجل تحقيقه».

وأضاف سموه: جاء تحويل الجائزة إلى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، لتواكب متطلبات عملها ومسؤولياتها في المرحلة القادمة.

وتوجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير إلى جميع من أسهم في نجاح هذه المؤسسة على مدى 20 عاماً، سواء مجالس الأمناء الذين تعاقبوا عليها، والشركاء الاستراتيجيين من وزارات ومؤسسات وهيئات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، كما هنأ الفائزين متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

حضر الحفل معالي حسين بن ابراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام، وعدد من ممثلي مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية والوسائل الإعلامية. وستطلق المؤسسة حزمة مبادرات خلال السنوات المقبلة، منها حقيبة اكتشاف المواهب لطلبة التعليم العالي، وبرنامج الدراسات العليا للمعلمين ومديري المدارس في اختصاص التميز التعليمي.

نتائج

وأفرزت نتائج منافسات الدورة العشرين عن فوز 202 من عناصر المنظومة التعليمية، موزعين على 177 فائزاً محلياً، و19 فائزاً في المنافسات الخليجية، و3 فائزين في المنافسات العربية، و3 فائزين في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونسكو لمكافأة الجهود المتميزة في تحسين أداء المعلمين، وحصلت مؤسستان على جائزة المؤسسات الداعمة للتعليم في الدورة الحالية، وهما: هيئة دبي للثقافة والفنون، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي.

وشهدت الدورة العشرون زيادة في عدد الفائزين بنسبة 47%، مقارنة بالدورة السابقة، وزيادة في المشاركات العربية بنحو 3 أضعاف، كما بلغ عدد المشاركات في كافة الفئات 345 مشاركة محلية، و87 خليجية و85 مشاركة عربية، وتقدم للجائزة 9 مشاركات في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم.

وقد حصدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على أعلى نسبة مشاركات خلال هذه الدورة، حيث شاركت بـ88 مرشحاً، ثم منطقة الشارقة التعليمية بـ86 مرشحاً فاز منهم 47، وتصدرت بذلك عدد الفائزين على باقي المناطق، ومن ثم منطقة دبي التعليمية 42 فائزاً، ودائرة التعليم والمعرفة 35 فائزاً، ومنطقة الفجيرة 26 فائزاً، ومنطقة عجمان 10 فائزين، ومنطقة رأس الخيمة 6 فائزين، ومنطقة أم القيوين فائز واحد.

تعزيز الابتكار

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز:«نفتخر بأننا نجني ثمار عمل امتد لعقدين من الزمان في المؤسسة، ونشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الذي أولانا المزيد من الرعاية برؤيته الحكيمة بهدف مواصلة العمل بكفاءة وفعالية والوصول إلى أفضل المستويات والارتقاء بمنظومة التعليم الأساسي والجامعي في الإمارات والمنطقة، وتعزيز الابتكار بين الطلاب لمواصلة مسيرة التطور التي أرسى قواعدها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف المهيري:«تشهد المؤسسة تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، وأبرز تلك التطورات هو زيادة عدد المشاركات العربية، ما يؤكد أن معايير المؤسسة عززت روح التنافس في الميدان التربوي بين مختلف الفئات على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس ريادة المؤسسة ودورها الكبير في تشجيع المواهب الطلابية على الابتكار وحث كافة القائمين على العملية التربوية والتعليمية على انتهاج أفضل الممارسات التي تنعكس بشكل إيجابي على الطلاب الذين هم وقود الأوطان ومفتاح تطورها وازدهارها.

الدارس الأكبر سناً

وفازت شيخة سلطان علي خميس اليماحي في الصف السابع من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ـ خورفكان في منافسات الدورة العشرين - فئة الطالب المتميز ـ مراكز الشؤون الاجتماعية، كما فازت عجبة مبارك علي في الصف السابع بمركز مدينة زايد لتعليم الكبار/‏‏ إناث التابع لدائرة التعليم والمعرفة ـ مكتب الظفرة التعليمي ـ بفئة الطالب المتميز ـ الدارس الأكبر سناً.

10 معلمين متميزين

فاز 10 معلمين 6 منهم إناث في منافسات الدورة العشرين - فئة المعلم المتميز.

وأكد المعلمون الفائزون أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ترتقي بالأداء التعليمي ورعاية الموهوبين من خلال أفضل البرامج المحلية والعالمية للتنافس والتعاون الإيجابي، مما يسهم في بناء مجتمع تعليمي متميز، مشيرين إلى أن قوة معايير المؤسسـة لعبت دوراً كبيراً في تميزهــم، فكانــت بمثابــة أســاس قــوي، وإضافـة مميــزة لرصيدهــم التربوي، وبصمة واضحة فــي سجلهــم المهنــي.

وأوضحوا أن المؤسسة بمثابة فرصة ذهبية لكل معلم يسعى نحو التميز والتطوير ليتميز في عطائه في العملية التعليمية، حيث إنها كانت مقياساً لتقييم مدى التقدم في الأداء، ومدى مطابقة الاستراتيجيات والطرق التعليمية المطبقة مقارنة بالمعايير التربوية الحديثة التي تهدف إلى منح الطالب الحق والقدر الكبير من العلم والتطور والابتكار.

154 طالباً من مدارس الدولة على منصة التتويج

اعتلى 154 طالباً وطالبة في مدارس الدولة منصة التتويج للدورة العشرين من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز - فئة الطالب المتميز، مشكلين 76.2 في المئة من إجمالي الفائزين للعام الحالي.

وتوزع الطلبة الفائزون على طالبتين في جامعة الشارقة وطالبة في كلية دبي الطبية للبنات، إلى جانب 102 طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و47 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة، إضافة إلى طالبتين في مراكز الشؤون الاجتماعية، والدارس الأكبر سناً.

عائدة العتيبي تنفرد بجائزة «المعلم فائق التميز»

انفردت عائدة أحمد العتيبي المتخصصة في إدارة الأعمال والعاملة بمدرسة الثانوية 120، التابعة لمنطقة الرياض التعليمية في المملكة العربية السعودية بجائزة المعلم فائق التميز للدورة العشرين.

وأكدت العتيبي أن معايير مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بمثابة دستور وظيفي يضع المتقدم إليها أمام ذاته لتنميتها، وأمام تجاربه لتطويرها، وأمام برامجه لجعلها واقعاً ناجحاً، كما أنها تحمل محاور نماء تربوي عالمي يمنح المتقدم إليها الحافز لديمومة العطاء، ويجعله في حالة بحث مستمر عن آخر نتائج البحوث التربوية المحلية والعربية والعالمية لتوظيف التقنيات والبرمجيات وربط التعلم بالحياة ومتعة التلقي.