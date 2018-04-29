531 مشاركة من مختلف قارات العالم خلال 5 دورات من «حمدان- اليونيسكو»

وصل عدد المشاركين في جائزة حمدان- اليونيسكو منذ انطلاقة الدورة الأولى للجائزة في العام 2009/ 2010 وحتى الدورة الخامسة 2017/ 2018 إلى 531 مشاركة من مختلف قارات العالم، ووصل عدد الفائزين فيها منذ انطلاقة الدورة الأولى للجائزة في العام 2009/ 2010 وحتى الدورة الرابعة 2015/ 2016 إلى 11 فائزاً، حيث فاز في الدورة الأولى 2009/ 2010م للجائزة مؤسسة علي للتعليم في باكستان ومركز التميز لتدريب المعلمين في الدومينيكان ومركز الكونغو للتعليم للجميع في الكونغو.

وفاز في الدورة الثانية 2011/ 2012م للجائزة مؤسسة راتو البنغالا في نيبال والمعهد الأفريقي لعلوم الرياضيات، ومركز إثراء المدارس في جنوب أفريقيا وبنك الكتب في فنزويلا، وفي الدورة الثالثة 2013/ 2014م للجائزة تم تتويج 3 فائزين هم: مؤسسة أوكسفام نوفيب، والمنظمة الدولية للتعليم عن مشروعهما: جودة التعليم للجميع: تحت شعار «كل طفل بحاجة إلى معلم مؤهّل»، والمطبّق بدولتي مالي وأوغندا ومؤسسة برو إيد فاونديشن عن مشروع: تأهيل المعلمين عن طريق التفاعل التدريبي في ما بينهم- مجتمع التعلم المهني في بنما وقرية الأطفـال عن مشروع: برنامج تدريب المعلمين- مدغشقر.

وفاز في الدورة الرابعة 2015/ 2016م للجائزة مؤسسة الرؤية فيما وراء الحدود عن مشروع «تعليم المعلمين» في كمبوديا، وجامعة مالايا- إدارة علوم الرياضيات والتربية /كلية التربية، عن مشروع «تعليم المواطنة البيئية» ماليزيا.

رسالة ورؤية

ترجمت جائزة حمدان- اليونيسكو رسالتها ورؤيتها وثقافتها المنشودة على شكل برامج ومشاريع نوعية للمحافظة على دورها الريادي في المنطقة من جهة والانتشار الإقليمي والدولي من جهة أخرى.

وتمثلت رؤية الجائزة في الريادة في قيادة تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين، كما هدفت رسالة الجائزة إلى الارتقاء بالأداء التعليمي، ورعاية الموهوبين من خلال أفضل البرامج المحلية والعالمية للتنافس والتعاون الإيجابي، ما يسهم في بناء مجتمع تعليمي متميز، كما تمثلت القيم في المشاركة المجتمعية، والرعاية المستدامة، والتواصل الاجتماعي، والجودة الشاملة، والنهج العلمي، وبناء التميز وتحقيق الريادة، والعناية بالهوية الوطنية، وتكافؤ الفرص والشفافية، والمصداقية والنزاهة.