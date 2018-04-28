سعيد بن حمدان يكرّم خريجي مدرسة الأرقم الخاصة

حضر الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم احتفال مدرسة الأرقم الخاصة بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الثانوية العامة الذي أقيم في قاعة محمد بن راشد آل مكتوم بأكاديمية شرطة دبي بحضور عدد من القيادات التربوية والاجتماعية وأولياء أمور الطلبة وإدارة المدرسة. وقام بتكريم الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والعلمية.

وفي كلمة سفيان سعيدان مدير المدرسة قال «إنه من دواعي سرورنا أن يتزامن حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة لطلاب مدرستنا مع احتفالات الدولة بعام زايد»، مضيفاً «إننا نتذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولم ننسه أبداً وكيف ننسى رجالاً من طراز فريد رغم أنه رحل عن عالمنا إلا أن سيرته ستظل براقة بتفاصيلها النفيسة تعبق بها الأماكن والتواريخ وترصع جبين العالم ونبراساً تهتدي به الدول إلى التقدم والرقي، إنه زايد الأب وزايد الخير والمعلم والقائد وما كتبه الكتاب وقاله الخطباء ونظمه الشعراء عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد ما هو إلا غيض من فيض».

ووجه شكر وتقدير أسرة المدرسة إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لتشريفه الحفل وهو دليل على ما يوليه قادة الإمارات شيوخاً ومسؤولين من رعاية للعلم ودعم ومساندة مؤسساته.