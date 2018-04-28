جامعة الفجيرة تطلق سلسلة ندوات «نادي هارفارد»

عقدت جامعة الفجيرة أمس، الندوة الأولى من سلسلة ندوات نادي هارفارد في الإمارات العربية المتحدة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع النادي وتتناول فيها التطورات الحديثة في مجال الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في الأخذ بالإيجابية كمنهج حياة.

حاضر في الندوة الأولى مارتن شافيز أحد خريجي جامعة هارفارد قام خلالها بإدارة حوار علمي شارك فيه أساتذة الجامعة وطلاب الماجستير والبكالوريوس وممثلون عن الهيئات والمؤسسات في إمارة الفجيرة من بينها غرفة تجارة وصناعة الفجيرةـ والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وجمعية الفجيرة الخيرية.

وذكر الدكتور محمد غرس الدين مدير الجامعة أن عقد سلسلة ندوات نادي هارفارد في مقر جامعة الفجيرة يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للجامعة، والتي من أهمها الاستعانة بالخبرات والكفاءات العالمية لترسيخ قيم الابتكار وريادة الأعمال ومنهج الإيجابية في الحياة، وذلك ترجمة لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأن تكون جامعة الفجيرة منارة للعلم والثقافة وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور حنيف حسن عضو مجلس أمناء الجامعة، أن عقد مثل هذه الحوارات العلمية يسهم في دعم دور الجامعة في التنوير والثقافة العلمية ضمن مجالات التعليم والابتكار والتطور التكنولوجي.