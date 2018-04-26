الأبناء يستحقون مزيداً من الوقت بالمتابعة والتوجيه

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أولياء الأمور للاهتمام بالأبناء وإعطائهم الوقت الكافي من المتابعة والتوجيه والتواصل معهم بغية الوصول إلى أفكارهم وتجسير الفجوة بينهم وبذل مزيد من الجهد والتعاون فيما بين الزوجين محاولة منهما لفهم مرحلة المراهقة، مشيراً إلى أن مرحلة المراهقة هي مرحلة ترهق الشباب لمرورهم بتغيرات جسمانية ونفسية والتي تعتبر مرحلة من أصعب المراحل العمرية التي يمر بها الأبناء، مؤكداً على تقديم المشورة لهم بما يتلاءم مع أعمارهم وليس حسب التغيرات التي تحدث على أجسامهم وما يمثله ذلك من تأثير مباشر على سلوكهم في المستقبل لضمان الحفاظ عليهم من الانجراف وراء الانحراف أو الجماعات المضللة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة وبالتعاون مع مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى صباح أمس بمسرح صالة الأفراح بالذيد.

نشر الوعي

حضر الندوة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وأعضاء مجلس الشارقة للتعليم وأعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى ورؤساء وأعضاء مجالس الأولياء ومديرو فروع الدوائر والجهات الحكومية بالمنطقة الوسطى وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومديروها ومديرو المدارس والطلبة ولفيف كبير من المدعوين وأعيان المنطقة الوسطى.

وألقى الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمة أكد فيها أن الندوة تأتي ضمن خطة المجلس الاستراتيجية لنشر الوعي التربوي لأولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية ودورهم في متابعة أبنائهم وخاصة في الوقت الذي يعيش عالمنا الحاضر تغيرات اجتماعية يتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاضد للحفاظ على الأبناء من التأثر بهذه المتغيرات.

بعدها جرى استعراض خطط وإنجازات مجلس الشارقة للتعليم ثم ألقى الشاعر علي الشوين قصيدة ترحيبية بمعالي الفريق ضاحي خلفان.

قدوة

بعد ذلك تناول معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي العديد من المحاور التي لخص فيها تجربته ومسيرته كرجل شرطة وولي أمر، مؤكداً خلال المحاضرة أهمية المتابعة والرقابة على الأبناء والحفاظ عليهم من المخاطر المستقبلية التي تهددهم حتى نضمن تربية جيل قادر على حمل الأمانة والحفاظ على مكتسبات المجتمع لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل مجتمعات العالم.

وأشار معالي ضاحي خلفان في محاضرته إلى أن واجبنا اتباع أسلوب القدوة في التعامل معهم من خلال الممارسة الفعلية واصطحابهم معنا في السفر والمجالس والمساجد والزيارات الخاصة والعامة وإعطائهم الوقت الكافي للمذاكرة والمتابعة، مهيباً بدور الأمهات اللواتي يقع عليهن دور كبير بل الدور الأكبر في تربية النشء وتعميق أواصر المحبة والتآلف والتآزر وخلق جسور من الثقة والتفاهم بين الجميع ما يساعد على تقوية العلاقات داخل الأسرة، وتشكل هذه العلاقات حجر الأساس بالبعد عن المسالك والدروب الخاطئة.

وأضاف أن متابعة وتوجيه الأبناء ومراقبتهم من حيث تعزيز الجوانب الروحية والنفسية والاجتماعية وغيرها من الجوانب الأخرى يتيح للآباء الفرصة للاطلاع على همومهم ورغباتهم وحاجاتهم ومشاكلهم وأصدقائهم وهذا كله يصب في النهاية في محصلة بناء الأسرة والمجتمع، داعياً الأبناء إلى بذل المزيد في مسيرة الدراسة والعطاء المتواصل وتحقيق النجاح باستمرار، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

مسؤولية

وأعرب راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى عن شكره وشكر أهالي المنطقة الوسطى لمعالي الفريق ضاحي خلفان على حضوره وما قدمه من معلومات وتوجيهات للحفاظ على الأجيال.

وفي نهاية المحاضرة قدم مجلس الشارقة للتعليم درعاً لمعالي الفريق ضاحي خلفان، كما قدم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى والقيادة العامة لشرطة الشارقة الشرطة المجتمعية درعاً لمعاليه.

جهود

قال راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى: إننا نعوّل كثيراً على الأجيال القادمة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وخدمة الدولة والقيام بدورها الذي لا يأتي إلا من خلال تضافر الجهود لتحقيق تلك الغايات.