هزاع بن زايد: توظيف التكنولوجيا لتطوير التعليم خيار إماراتي تجني ثماره الأجيال

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاستثمار في التكنولوجيا وتوظيفها لتطوير التعليم خيار إماراتي متقدم سوف تجني ثماره الأجيال المقبلة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «معرض بت الشرق الأوسط وأفريقيا الذي استضافته أبوظبي مؤخراً، خطوة إماراتية جديدة رائدة على طريق مستقبل مشرق للتعليم.. الاستثمار في التكنولوجيا وتوظيفها لتطوير التعليم خيار إماراتي متقدم سوف تجني ثماره الأجيال المقبلة».

ونشر سموه صورة لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور علي النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض «بت الشرق الأوسط وأفريقيا» يوم الإثنين الماضي.

حسين الحمادي وعلي النعيمي خال جولة في معرض «بت الشرق الأوسط» | من المصدر