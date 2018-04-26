الحمادي: «مهارات الإمارات» تأتي في إطار استراتيجية تمكين الإبداع

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تأتي في إطار الاستراتيجية القوية التي تنفذها القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتمكين شباب وفتيات الإمارات من كافة أدوات الإبداع ولصناعة الأجيال الوطنية القادرة على مواكبة العصر وتلبية متطلبات سوق العمل، وهي الاستراتيجية التي تؤكد من خلالها أهمية العمل الوطني المؤسسي المتطور دائماً لاكتشاف ورعاية وتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية بهدف إعداد أجيال واعدة من الشباب والفتيات المواطنين المبدعين والقادرين على تلبية متطلبات التنمية المجتمعية والنهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة بمختلف إمارات الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة متميزة في كافة مناحي الحياة إقليمياً ودولياً وهو الأمر الذي يعمل الجميع لإرسائه وتطويره وفق أرقى المنظومات العالمية.

جاء ذلك خلال تفقده أمس فعاليات اليوم الأول للدورة العاشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2018 التي يتنافس خلالها 423 مواطناً ومواطنة في 57 مهارة هندسية وصناعية وتكنولوجية.

وأوضح الحمادي أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني يطبق استراتيجية متقدمة تمكنه من تنظيم كبرى الأحداث والفعاليات وإطلاق مبادرات وبرامج فريدة ومتقدمة منها المسابقة الوطنية للمهارات التي تستقطب شبابنا وفتياتنا وتمنحهم الفرص الكاملة لإبراز مواهبهم وابتكاراتهم.

تنظيم

ونظم الفعالية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وذلك بحضور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» ونخبة من كبار المسؤولين بالدولة.

ومن جانبه قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن المسابقة الوطنية للمهارات 2018 جاءت شاملة وثرية بالكثير من الإبداعات، حيث زاد عدد مجالات التنافس من 7 مجالات خلال الدورة الأولى لتصل إلى 57 مجالاً خلال هذه الدورة الحالية لتفتح المجال لاستقطاب المزيد من البراعم الصغيرة الوطنية بجانب الشباب وأصحاب الهمم.

ومن جهته قال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات إن منافسات اليوم الأول تميزت بالقوة والندية والحماس بين المتنافسين في 57 مجالاً هندسياً وفنياً تنافس خلالها 423 من شباب وفتيات الإمارات الذين يمثلون مختلف الفئات المجتمعية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة.

وعلى هامش الفعاليات عقد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي ومبارك سعيد الشامسي اجتماعاً بمشاركة مسؤولين من وزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني.