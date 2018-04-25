«توطين 360» جواز سفر الطالب إلى مستقبل وظيفي طموح

انطلقت فعاليات منتدى الطلبة «توطين 360» أمس بالمركز التجاري العالمي بدبي والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة 4 جهات حكومية و30 مؤسسة خاصة ونحو 3200 مواطن من طلبة الثانوية العامة ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ويعد المؤتمر جواز الطالب لمستقبل وظيفي مشرق، حيث يمنحه الختم الذي يحصل عليه بعد الدورة التي ينجزها خبرة في اختيار الوظيفة المناسبة بناء على الجولة الميدانية التي يتعرف فيها على الفرص الوظيفية المعروضة وأشكال الوظائف المستقبلية.

مستقبل الدولة

وقال معالي الهاملي: «إن اهتمام الإمارات بشبابها المواطن يعبر عن عمق إيمان القيادة الرشيدة بالموارد البشرية الوطنية باعتبارهم مستقبل الدولة وركيزتها الأساسية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية بمختلف مجالاتها وهو الأمر الذي تجسده رؤية الإمارات 2021.

وأكد معاليه خلال لقائه بالطلبة المشاركين في المنتدى التزام وزارة الموارد البشرية بتحقيق توجيهات القيادة من خلال تطبيق حزمة من السياسات والبرامج التي تستهدف توعية وتأهيل وتوظيف المواطنين والمواطنات وبالتالي تمكينهم في سوق العمل.

وأوضح أن المنتدى يعتبر فرصة مهمة أمام الطلبة للتعرف على مهن المستقبل وكيفية مواجهة التحديات الوظيفية المختلفة.

منصة داعمة

من جانبها أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام أن المنتدى يعكس حرص المسؤولين في إرساء منصة داعمة للطلبة ضمن الجهود الرامية إلى توثيق أسس التقدم لشباب المستقبل من خلال توسيع دائرة معارفهم عن مستجدات سوق العمل لاسيما أننا مقبلون على اقتصاد المعرفة المستدام الذي سيكون نقطة التحول في نوعية المهارات والقدرات المطلوبة.

وقالت معاليها: إن الواقع يقتضي منا بلورة رؤية واضحة أمام شباب الوطن، والتعريف بماهية الخطوات التي يمكنهم من خلالها التقدم على الصعيد المهني واستباق الحدث بالالتحاق بتخصصات علمية ومهنية ستكون لاحقاً العنوان اﻷبرز للريادة سواء على الصعيد الشخصي الوظيفي أو الوطني الذي يسهم في النهضة المنشودة.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار»البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني«الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين وذلك بهدف توعية الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنياً.

ويتضمن المنتدى 137 فعالية تضم 70 ورشة إرشاد مهني و17 محاضرة معرفية و30 ورشة تدريبية و20 جلسة للتوعية والتحفيز بمشاركة 24 متحدثاً و40 مرشداً ومدرباً من مؤسسات القطاع الخاص.

1000 طالب

وخصص اليوم الأول من المنتدى لطلبة المرحلة الثانوية العامة وعددهم 1000 طالب وطالبة بينما سيتم تخصيص اليومين الثاني والثالث لطلبة الجامعات في السنتين الثالثة والرابعة وعددهم 2200 طالب وطالبة.

وحصل طلبة الثانوية العامة عند بداية تسجيلهم في المنتدى على كتيب صغير»جواز الطالب«تضمن الخطوات التعريفية والإرشادات التوجيهية حول المراحل التي سيخوضونها في يومهم الأول بالإضافة إلى بطاقة مشاركة، وبعد انتهائهم من الدورة المحددة يختم مقدم الدورة في جواز الطالب لتأكيد إنجازه الدورة المطلوبة.

مهارات التوظيف

كما شارك الطلبة في برامج تدريبية استهدفت تعزيز مهاراتهم بما يتوافق مع وظائف القرن الـ21 بالإضافة إلى استكشاف وتعزيز مهارات التوظيف الذاتي والمهارات الريادية بما يتوافق مع منهجية Century Skills والتركيز على الأدوات الرئيسية للبحث والحصول على الفرص المناسبة.

واطلع الطلبة خلال جلسات التوعية والتحفيز على تجارب المواطنين والمواطنات الذين يعملون في القطاع الخاص ممن أثبتوا كفاءتهم وتميزهم الوظيفي إلى جانب اطلاعهم على تجارب رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واطلع طلبة الثانوية العامة على فرص التدريب الميداني والصيفي لدى عدد من الشركات الكبرى التي عرضت تلك الفرص خلال المنتدى، كما استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام الطلبة بعض مبادراتها التي أطلقتها دعماً لاستراتيجيتها وتوجهها نحو تحفيز وتشجيع المواطنين من الطلبة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص منها تطبيق»وجهني «ومبادرة» مهنة في ساعة".

فرصة مثالية

من جانبهم، أكد عدد من الطلبة أن منتدى 360 يعد فرصة مثالية لبناء تصور عن الوظائف المستحدثة لتوجيه تخصصاتهم الجامعية نحوها، مشيرين إلى أن الطالب في فترة الدراسة قد يرى بأنه من المبكر أن يفكر في الوظيفة، أو ربما يكون مصير طموحاته مرتبطاً بما يسمعه من الأقارب والأصدقاء، ولكن هذه الأفكار قد تتغير ويستطيع الطالب أن يحدد توجهاته وهو في مقاعد الدراسة بناء على تجربة ورصد للواقع الميداني عبر هكذا منتديات.

وفي هذا الصدد، قال يوسف عتيق طالب في الصف الثاني عشر إنه يطمح في دراسة الطيران بسبب وجود شواغر ورواتب مغرية في هذه الوظائف، ولكن زيارته للمنتدى ربما تغير تفكيره لدراسة مجال آخر وخصوصاً بعد مشاهدته للفرص التي يوفرها القطاع الخاص في قطاعات حيوية وبمزايا محفزة.

وأيده في ذلك الطالب عبد العزيز سليم الذي يطمح في دراسة تخصص الهندسة دون تحديد لمجال معين فيها، فتارة يجد نفسه يرغب في دراسة الهندسة الميكانيكية وتارة أخرى في الهندسة المدنية، مشيراً إلى أن زيارته للمنتدى ستعينه على التعرف على المجالات المستحدثة.

وقالت الطالبة عائشة الماجد إنها تعرفت على آلية كتابة السيرة الذاتية وما هي النقاط التي يجب أن تضمها، وكيفية الرد على أسئلة المقابلة الوظيفية.