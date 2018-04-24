مباشر.. «البيان» تستضيف أخصائيين تربويين لمناقشة آفة "التنمر"

في إطار دعمه لحملة "لا للتنمر" التي أطلقتها "البيان" مواكبة للأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، ودعماً للجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، يستضيف موقع البيان الإلكتروني عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك وإنستغرام" جلسة نقاشية مباشرة مع أخصائيين تربويين من مدرسة دبي الحديثة، وذلك ظهر اليوم في تمام الساعة الثالثة.

وسيناقش الأخصائيون تفاصيل ظاهرة التنمر في المدارس ومدى خطورتها.

كما يستقبل الأخصائيون استفساراتكم وتساءلاتكم في الموضوع.

تهدف حملة #لا_للتنمر إلى رفع مستوى الوعي بهذه الظاهرة ووضع حلول لتطويقها من خلال جملة من التشريعات الضابطة واللوائح.