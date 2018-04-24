جامعة خليفة تركّز على الذكاء الاصطناعي

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة كوغنيت، مزود حلول الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ورشة عمل للطلبة حول تقنية «أي بي إم واتسون للمحادثات»، بهدف إنشاء برنامج «تشات بوت» متطور، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على التزام جامعة خليفة كمؤسسة بحثية بتطوير المواهب ورأس المال البشري في الذكاء الاصطناعي، كونه يعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع.

وتقوم لجنة من الخبراء في الذكاء الاصطناعي بتقييم المشاركين في مسابقة الإمارات للتكنولوجيا والابتكار 2018، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في 26 أبريل الجاري. وسيشتمل الحدث على 8 فئات رئيسية.