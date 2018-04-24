ريم الفلاسي: الشيخة فاطمة تحفّز الطلبة نحو الأفضل

أكدت ريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص وتتيح للطلبة الفرص من العلم وتوجه بوضع برامج خاصة بهم للنهوض بمستوياتهم وتوجهاتهم الفكرية والحياتية نحو الأفضل.

وقالت في تصريح لها بمناسبة أسبوع الوقاية من التنمر على مستوى الدولة: إن النجاح الذي حققه المجلس في برنامج الوقاية من التنمر الذي طبقه في المدارس أعطى المجلس حافزاً على استمرار تطبيقه على شرائح أخرى من الطلاب والطالبات.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اختار طلاب المدارس فوضع برنامجاً ناجحاً للتنمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث طبق البرنامج على 64 مدرسة، بالإضافة إلى مديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات الأكاديميين والممرضين والممرضات.

44 برنامجاً

وذكرت أن المجلس راجع 44 برنامجاً دولياً في هذا الشأن وركز على 13 برنامجاً منها وتمكن المجلس من ابتكار برنامج خاص بدولة الإمارات بالتعاون مع أحد الخبراء الدوليين وهو يعد الأول من نوعه في العالم العربي لأهميته الكبيرة في الحفاظ على أبنائنا الطلبة والبعد عما يضر بمسيرتهم الدراسية ويؤثر على تلقيهم العلم بجميع أشكاله.

وأكدت أن نجاح المجلس في تطبيق هذا البرنامج في مدارس وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ودائرة التعليم والمعرفة يدفعنا إلى تعميمه على أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات خاصة بعد مشاركة عدة جهات بالدولة في تطبيق هذا البرنامج بعد نجاحه على مدار سنتين.

ودعت ريم الفلاسي جميع الجهات الحكومية والخاصة وأولياء الأمور وكل الفئات المجتمعية إلى المشاركة في هذا الأسبوع الذي يعالج ظاهرة التنمر من خلال وضع مبادرات ودراسات وطرح تجارب للآخرين ليخرج هذا الأسبوع بنتائج مهمة على صعيد تطويع سلوكيات الفئات المستهدفة وشرح فوائد هذا البرنامج الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير خاصة وأن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حريص على تقديم كل عون للأبناء والأمهات لمعالجة الظواهر السلبية التي تنشأ أثناء ممارسة الأبناء لحياتهم المدرسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت، برعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبمشاركة أكثر من 20 جهة محلية واتحادية، حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمّر.