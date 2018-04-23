محمد بن راشد يحوّل «جائزة حمدان بن راشد التعليمية» إلى مؤسسة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 16 لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، على أن تسري أحكامه على «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز»، المنشأة بموجب المرسوم رقم 25 لسنة 2000 بشأن إنشاء الجائزة، باعتبارها مؤسسة غير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات في حدود أهدافها ونظامها الأساسي وأحكام هذا المرسوم.

ونص المرسوم على أن يحل اسم «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» محل اسم «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

وتهدف المؤسسة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاع التعليم والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في التعليم، والإسهام في تعزيز جودة ومستوى الأداء والإبداع في المؤسسات التربوية والتعليمية على الصعيدين المحلي والدولي، وما يرتبط بها من العناصر والمكونات ذات الصلة، بما يتفق وأفضل الممارسات العالمية.

كما تهدف إلى إنشاء ودعم مراكز الابتكار والبحث العلمي ودعم مسارات الموهبة والموهوبين، وبناء قدراتهم.