أحمد بن محمد يكرّم 130 خريجاً من جامعة دبي

كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء أمس، كوكبة جديدة من خريجي جامعة دبي، والذين بلغ عددهم 130 طالباً وطالبة لحصولهم على مؤهل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في فندق جراند حياة بدبي.

بدأت مراسم الحفل بدخول الخريجين إلى مسرح الحفل وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم ألقى ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي كلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم والخريجين وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة ساهمت منذ تأسيسها عام 1997 بتخريج أكثر من 1700 طالب وطالبة، واليوم تشهد الجامعة تخريج أول دفعة من طلبة الدكتوراه.

وأوضح أن الجامعة تتميز بتناغم مناهجها الأكاديمية ومتطلبات رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، مشيراً إلى أن الجامعة واستعداداً لمئوية الإمارات 2071 تعاقدت مع مركز محمد بن راشد للفضاء ومركز دبي للأمن الإلكتروني لتأسيس مركزين للأبحاث في الجامعة.

وألقت كلمة الخريجين كلٍ من حنان المرزوقي وغزل الزين شكرتا خلالها إدارة وهيئة تدريس الجامعة وأسر الخريجين الذين لم يدخروا جهداً في متابعتهم وتوفير كافة السبل التي أدت إلى نجاحهم وتفوقهم العلمي، ووعدتا بألا يقبلوا إلا بالرقم واحد في مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي.

ثم قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقهُ ماجد حمد الشامسي، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، بتوزيع الشهادات على الخريجين من كلية دبي للأعمال وكلية القانون وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، حيثُ ثمن سموه اجتهادهم ونجاحهم، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الصروح الأكاديمية في الإمارة، للنهوض بقطاع التعليم الأكاديمي في الدولة، كما أعرب سموه عن سعادته بتخريج أفواج جديدة من الشباب الطموح.

وفي ختام الحفل التقطت لسموه الصورة التذكارية مع الخريجين وأعضاء هيئة تدريس الجامعة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الطلبة.