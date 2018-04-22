«منتدى الطلبة 360» يُعرّف بأهمية العمل في القطاع الخاص

تطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن برنامجها الوطني للتوجيه والإرشاد المهني، غداً «منتدى الطلبة» 360 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي تعقد الدورة الأولى منه خلال الفترة من 24 وحتى 26 أبريل الجاري بمركز دبي التجاري العالمي وبمشاركة 4 جهات حكومية و30 مؤسسة خاصة ونحو 3200 من طلبة الثانوية العامة ومؤسسات التعليم العالي، فيما تعقد دورتان أخريان في إمارات مختلفة خلال العام الماضي، حيث يركز على أهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة التربية والتعليم أنها تدرس إلزام طلبة المدارس بساعات تدريب عملية خلال مراحلهم الدراسية تساعدهم على خلق تصور عن سوق العمل المستقبلي لاختيار التخصص المناسب.

وأوضحت نورة المرزوقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاستراتيجية والسياسات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارتا الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم أمس في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي للإعلان عن المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه في الإمارات، أن اليوم الأول من المنتدى يستهدف نحو 1000 طالب في المرحلة الثانوية العامة بينما يستهدف اليومان الثاني والثالث من المنتدى نحو 2200 طالب جامعي في السنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة حيث سيشاركون جميعا في 137 فعالية تضم 70 ورشة إرشاد مهني و17 محاضرة معرفية و30 ورشة تدريبية و20 جلسة للتوعية والتحفيز بمشاركة 24 متحدثاً و40 مرشدا ومدربا من مؤسسات القطاع الخاص.

توعية وتحفيز

وأشارت إلى أن منتدى الطلبة «توطين 360» يرتكز على 4 مسارات رئيسية هي الإرشاد المهني والتدريب والتوعية والتحفيز بالإضافة إلى المسار الرابع وهو معارض البرامج الوطنية وسوق العمل، حيث يضم المسار الأول عدداً من ورش الإرشاد المهني، في حين يضم المسار الثاني ورش تدريب حول مهارات سوق العمل والتفكير الريادي والمبتكر لتعزيز الفرص المهنية وحلقات نقاشية وعرضا لمبادرات الوزارة مثل نظام وجهني والتوظيف الذاتي وبرنامج الإرشاد المهني.

ويقوم المسار الثالث على محاضرات عن مستجدات سوق العمل من خلال استعراض التجارب الإقليمية والعالمية وحلقات شبابية تستعرض الكوادر الوطنية المبدعة وقصص النجاح، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تستهدف رواد الأعمال الشباب، ويحتوي المسار الرابع على معرض مهن المستقبل بالإضافة إلى فرص للتدريب الميداني والوظائف الصيفية.

وذكرت المرزوقي أن مسار التدريب يضم مخرجات عدة هي تعزيز مهارات القرن ال21 مع التركيز على أدوات الحصول على الوظائف في القطاع الخاص واكتساب وتطوير سلوكيات العمل، بالإضافة إلى استكشاف وتعزيز مهارات التوظيف الذاتي والمهارات الريادية.

أما مسار التوعية والتحفيز فيضم ثلاثة مخرجات هي إلهام الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص من خلال إبراز قصص النجاح والكوادر الوطنية المبدعة ورواد الأعمال الناجحين، بالإضافة إلى توعيتهم بالقطاعات الاستراتيجية ووظائف المستقبل، وأخيرا إكسابهم المعرفة الاقتصادية من خلال عرض أحدث التجارب العالمية والإقليمية مقدمة من الشركات الرائدة.

ويستهدف مسار معارض البرامج الوطنية وسوق العمل مخرجات هامة هي الحصول على التدريب الميداني والصيفي وممارسة مهارات التسويق الذاتي من خلال المقابلات مع الشركات والتواصل المباشر معهم، الاستفادة من النشاطات والمبادرات الوطنية التي تعزز أهداف التوطين.

مبادرات مهمة

ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة إن منتدى الطلبة «توطين 360°» يعد أحد المبادرات الهامة التي تعزز توعية الطلبة بأهمية العمل في القطاع الخاص وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً، موضحة أن الوزارة حريصة على تزويد الطالب بالتدريب العملي، حيث تدرس إلزامية طلبة المدارس بساعات تدريب عملية خلال مراحلهم الدراسية تساعدهم على خلق تصور عن سوق العمل المستقبلي لاختيار التخصص المناسب بما يتناسب مع توجهات الدولة وخططها الرامية لتحقيق الاقتصاد المعرفي.

وأشادت بالشراكة الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين خاصة في مجال تثقيف وتوعية الطلاب بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن المنتدى يعد أحد المبادرات التي تشير إلى الدور الهام والفاعل الذي تمثله الشراكة الحكومية الفاعلة والمؤثرة.

وأوضحت الشامسي أن المنتدى يركز على التدريب المهني والعملي لطلاب التعليم العام وتوفير عدد من الفرص الوظيفية الصيفية بهدف توعيتهم واطلاعهم على أهم المتغيرات والتحديات الوظيفية بما يلبي طموحاتهم المستقبلية.

ويمكن لطلبة الجامعات التسجيل في المنتدى من خلال حسابات وزارة الموارد البشرية والتوطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

مزايا

يأتي المنتدى في إطار البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني الذي أطلقته الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين وذلك بهدف توعية الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا إلى توظيفهم في القطاع الخاص، وجرى اعتماد 3 دورات للمنتدى خلال العام الجاري تعقد الأولى في إمارة دبي، فيما سيتم تحديد أماكن الدورات السابقة وحجم المشاركة فيها بناء على نتائج الدورة الأولى، وفقاً لنورة المرزوقي.