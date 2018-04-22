لبنى القاسمي تكرّم 1526 خريجاً من جامعة زايد في أبوظبي ودبي

كرمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد خريجات الدفعة السادسة عشرة وخريجي الدفعة السادسة في مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات بفرعي الجامعة في أبوظبي ودبي إلى جانب خريجي وخريجات الماجستير في برامج مختلفة وذلك في سلسلة من الاحتفاليات توزع عليها الخريجون والخريجات بحسب الكليات وأقيمت في قاعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمركز المؤتمرات في فرع الجامعة بأبوظبي.

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان إحدى الاحتفاليات، حيث تلقى التكريم نيابة عن شقيقته سمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان خريجة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما حضر الاحتفاليات الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير الجامعة وعمداء وعميدات الكليات.

وتم عرض فيديو قصير في بداية كل احتفالية تناول ملامح من الإنجازات الكبرى التي تحققت في الجامعة والأحداث المهمة التي شهدتها وشكلت علامات بارزة في مسيرتها منذ تأسيسها وحتى اليوم.

ومنحت معالي الشيخة لبنى شهادات التخرج لـ 1526 طالبا وطالبة بينهم 1363 طالبة تخرجن من كليات الجامعة السبع وهي التربية والابتكار التقني والإدارة وعلوم الإعلام والاتصال والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والصناعات الإبداعية وكلية العلوم الطبيعية والصحية.. و163 طالباً من مختلف التخصصات بمرحلة البكالوريوس و105 طلاب وطالبات ببرامج مختلفة في مرحلة الماجستير بينهم 64 خريجة و41 خريجاً. وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في كلمتها بهذه المناسبة إن اليوم نشارك هذه الكوكبة من شباب الإمارات فرحهم بقطف النجاح؛ حصاداً لما بذلوه من جهد وسهر خلال سنوات الدرس والتحصيل ونملأ أياديهم بشهادات التخرج في لحظة طالما حلموا بها منذ أن خطوا خطواتهم الأولى إلى المدرسة.

وأضافت أن تخرجهم يتزامن مع احتفال الدولة بـ«عام زايد» ليكون العيد المئوي لميلاد الوالد المؤسس عنواناً كبيراً لمناسبة تخرجهم، مشيرة إلى أنهم بتخرجهم اليوم يرفعون اسم جامعة زايد عالياً ويباهون العالم بالرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لهم في حرمها ومتابعتها الأبوية لمساراتهم في جميع مراحل التعلم ودعمها الكبير الذي تشملهم به.. معربة عن فخرها بتخريج هؤلاء الشباب والشابات من «عيال وبنات زايد» في جامعة يقترن وجودها وتقدمها باسم «زايد الخير». وقالت لخريجي مرحلة البكالوريوس إن الجامعة ستظل تتابع انطلاقهم في مختلف المسارات.

نهضة

أشادت معالي لبنى القاسمي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة نهضة المرأة وتقدمها في إطار المشروع التنموي الطموح لمؤسس الدولة الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء الوطن والمواطن.