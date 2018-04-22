حاكم رأس الخيمة: التعليم ركيزة أساسية لنهضة الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن التعليم يعد الركيزة الأساسية للعملية التنموية والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.



جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أول من أمس - على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة - حفل تخريج كوكبة جديدة من طلاب الصف الثاني عشر في أكاديمية رأس الخيمة للعام الدراسي 2017-2018 والبالغ عددهم 112 طالباً وطالبة. وقال سموه إن التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتأهيل شباب الوطن لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف مجالات الحياة ومن أهمها التقدم التكنولوجي والتقني وفق المعايير الدولية الحديثة. وحث سموه أبناءه الخريجين على مواصلة التعليم بجد واجتهاد والسير على درب النجاح والتفوق العلمي.. وهنأ أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية تقديراً للرسالة السامية التي ينهضون بها لتخريج أجيال من حملة العلم القادرين على رفع تحديات عصر العولمة وبناء مجتمع المعرفة.



وتمنى سموه التوفيق للخريجين لتحقيق طموحاتهم المستقبلية واستكمال دراستهم الجامعية والتي تتطلب بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاهتمام لتحقيق الطموحات الشخصية والارتقاء على سلم النجاحات في الحياة العملية.



من جانبها تقدمت إدارة الأكاديمية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم بالأكاديمية وحرصه على تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية ما جعل الأكاديمية إحدى أهم المؤسسات التعليمية تقدماً وتطوراً في حقل التعليم في إمارة رأس الخيمة. وقد سلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة شهادات التخرج للطلبة الخريجين.



حضر الحفل.. الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي ومبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة والدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي والمهندس يوسف الأشقر رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة.