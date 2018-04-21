بحث التعاون التعليمي مع كازاخستان

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان يرلان ساغادييف وزير التعليم في جمهورية كازاخستان بحضور عمار عمر البريكي سكرتير ثالث بالسفارة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وفرص تعزيزها من خلال إقامة التعاون بين الجامعات وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات الطلابية بين البلدين.

وأشاد السفير بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية وأكد حرص دولة الإمارات على دعم العلاقات مع كازاخستان في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم.

من جانبه استعرض وزير التعليم في كازاخستان البرامج التعليمية التي تقوم الوزارة بإنجازها في إطار المبادرات والاستراتيجيات الحكومية في مجال التعليم العام والتعليم العالي، مؤكداً حرص وزارة التعليم في كازاخستان على تعزيز التعاون مع نظيرتها في دولة الإمارات والاستفادة من الخبرة الإماراتية في مجال التعليم وخاصة في جذب الطلاب من الدول الأجنبية.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء موضوع تبادل الطلاب للدراسة في جامعات البلدين.