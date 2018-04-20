المري يزور جامعة الإمارات للطيران

استقبلت جامعة الإمارات للطيران أمس في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

ورحّب الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران باللواء المري والوفد المرافق الذي ضم كلاً من العميد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد غيث غانم السويدي مدير أكاديميه شرطة دبي، والعميد محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد دكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وسلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة، وعواطف السويدي رئيسة مجلس السعادة والإيجابية .

ويعقد اليوم المفتوح غداً في حرم الجامعة الكائن في مدينة دبي الأكاديمية، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 بعد الظهر.