محاضرات ببرامج الدراسات العليا في السوربون أبوظبي

نظمت جامعة السوربون أبوظبي للعام السادس على التوالي أمس اليوم المفتوح لبرامج الدراسات العليا في باحة حرم الجامعة في جزيرة الريم.

وشارك في الفعالية مئات الطلاب والأساتذة والمهنيين، حيث تعرفوا على الكادر الإداري والأكاديمي، فضلاً عن البرامج الدراسية. وشملت فعاليات اليوم المفتوح محاضرات متنوعة وورش عمل تعريفية مهمة استمرت نحو 5 ساعات متواصلة للتعريف ببرامج الماجستير الجديدة التي تقدمها الجامعة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الشامسي، نائب المدير للشؤون الإدارية في جامعة السوربون أبوظبي أهمية برامج الدراسات العليا التي توفرها الجامعة، مشيرة إلى تسليط الضوء على أحدث برامج الماجستير في العلوم.