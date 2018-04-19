50 جهة تشارك في معرض التوظيف بجامعة عجمان

افتتح الشيخ الدكتور ماجد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، صباح أمس، معرض جامعة عجمان للتوظيف بمشاركة 50 جهة محلية وعالمية من القطاعين العام والخاص تحت شعار (لانطلاقة نحو مستقبل مهني واعد)، حيث رافقه في الافتتاح الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة ونوابه، وعميدة شؤون الطلبة ولفيف من المسؤولين والحضور.

وتجول النعيمي في المعرض، مستمعاً إلى شرح مفصل من ممثلي الشركات المحلية والعالمية عن الخدمات التي تقدمها هذه الجهات والفرص الوظيفية المتنوعة التي تطرحها للمواطنين والمقيمين، ومن أبرز الجهات المشاركة مؤسسة دبي للإعلام.وقالت الدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة بالجامعة : «أقيمت على هامش المعرض في يوميه الأول والثاني، ورش عمل متخصصة لزوار المعرض، تتناول كتابة السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلات الشخصية، والتخطيط الوظيفي، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان خطة أول 90 يوماً بعد التخرج، وورش حول الصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات».

سميرة أبو بكر في منصة مؤسسة دبي للإعلام بالمعرض

توطين

من جهتها أكدت سميرة أبوبكر رئيس قسم التوطين بقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أن مشاركة المؤسسة والتي تعد الأولى في المعرض تهدف إلى توطيد العلاقات مع جامعة عجمان بهدف توظيف عدد من الخريجين والخريجات من المواطنين –خاصة من خريجي كلية الإعلام، حيث بإمكان الخريجين المواطنين من تلك الكلية العمل في مجال التحرير الإلكتروني وفي صالة التحرير والتصوير ومختلف الأقسام.

وأوضحت أن مؤسسة دبي للإعلام حريصة على المشاركة في مثل تلك المعارض والتي تعد منصة مثالية تتيح للطلبة الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، والحصول على الوظائف التي تتناسب مع مهارات الخريجين المواطنين وكفاءاتهم وتلبي تطلعاتهم.