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محمد الشرقي يهنئ فاطمة الأصم بحصولها على ماجستير إدارة الأعمال

المصدر:
  • الفجيرة - وام
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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس بمكتب سموه في الديوان الأميري فاطمة خالد محمد الأصم وبارك لها حصولها على درجة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في إدارة الأعمال من جامعة الفجيرة بعد نيلها بكالوريس محاسبة بدرجة امتياز من كلية التقنية العليا للطالبات بالفجيرة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الطالبة فاطمة الأصم حول محتوى وأهداف رسالة الماجستير وحثها على بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح والتفوق العلمي.

وشكرت فاطمة الأصم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على دعمه وتشجيعه الدائم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وخالد الأصم مدير مكتب الديوان الأميري بالفجيرة.

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