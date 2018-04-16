وزير التربية والتعليم يبحث التعاون الثنائي مع مسؤولين رومانيين

بحث معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، مع عدد من المسؤولين الرومانيين آفاق ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في قطاع التربية والتعليم، وبناء جسور أكاديمية بين الجامعات في الدولة ورومانيا. فقد التقى معاليه بحضور الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، فيوريل شتيفان نائب رئيس الوزراء الروماني.

كما التقى فالنتين بوبا وزير التعليم الوطني الروماني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة قطاع التربية والتعليم.

وعرض الحمادي خلال اللقاء جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير التعليم، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التربية والتعليم بين البلدين، وبناء جسور أكاديمية بين الجامعات في الدولة ورومانيا.