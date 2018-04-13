جامعة الإمارات للطيران تنظّم يوماً مفتوحاً للقاء خريجي الثانوية

تشارك جامعة الإمارات للطيران في معرض الخليج للتعليم والتدريب «جيتكس» الذي انطلق أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى يوم غد.

وتواجد في جناح الجامعة في المعرض عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة بشأن البرامج التعليمية والتدريبية الأكاديمية والتطبيقية التي توفرها الجامعة.

ويشكل معرض الخليج للتعليم والتدريب منصة مثالية للمؤسسات التعليمية، للتواصل مع الطلبة المهتمين، من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، الذين يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في تخصصات مختلفة، كما يستضيف ممثلين عن جامعات ومؤسسات تعليمية دولية وإقليمية، كما يساعد الطلبة من جميع الفئات العمرية على تحديد أهدافهم التعليمية التي تتوافق وتطلعاتهم المهنية المستقبلية.

وتنظم جامعة الإمارات للطيران يوماً مفتوحاً للقاء خريجي الثانوية العامة الراغبين في مواصلة دراستهم وأولياء أمورهم، وذلك لإطلاعهم على مجموعة البرامج المتنوعة التي توفرها، وإتاحة المجال أمامهم للتحدث مع أعضاء هيئة التدريس وطرح جميع الاستفسارات.

وسوف يعقد اليوم المفتوح بتاريخ 21 أبريل الجاري في حرم جامعة الإمارات للطيران، الكائن في مدينة دبي الأكاديمية، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 بعد الظهر.

وتأسست جامعة الإمارات للطيران في عام 1991، ورسخت مكانتها باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتدريس تخصصات هندسة الطيران، إدارة الطيران، إدارة الأعمال، ودراسات سلامة وأمن الطيران. وتعتبر الكلية الجناح الأكاديمي لمجموعة طيران الإمارات، وهي مجموعة عالمية ضخمة متخصصة في السفر والسياحة وتحظى بشهرة عالمية لالتزامها بأعلى معايير الجودة في مختلف جوانب أنشطتها وأعمالها.