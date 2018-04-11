بدء التسجيل في برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أمس عن فتح باب التسجيل المبدئي في النسخة الثانية من برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين للعام الدراسي المقبل 2018- 2019م.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين» في 20 مارس 2017 ضمن مختبر «حوار المستقبل» حول خطة دبي 2021، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلبة الإماراتيين للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في دبي والتي تقدم جودة تعليم ضمن فئة «جيد» فما فوق.

جيل واعد

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين تسجيل اهتمامهم بانضمام أبنائهم للبرنامج من خلال تعبئة النموذج المتوفر عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي https:/‏‏/‏‏www.khda.gov.ae/‏‏ar/‏‏mbrscholarship، وذلك حتى موعد أقصاه 21 من شهر أبريل الجاري.

وقالت فاطمة غانم المري المدير التنفيذي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: مع إطلاق الدورة الجديدة من برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين للعام الدراسي المقبل 2018-2019 في عامه الثاني على التوالي، فإنه يسعدنا أن نمضي مع أولياء الأمور وشركائنا الاستراتيجيين بالقطاعين الحكومي والخاص نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لإعداد جيل واعد يمتلك المهارات التي تؤهله لتحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت المري إلى أن النموذج الخاص بالتسجيل المبدئي للبرنامج، سوف يتيح لفرق العمل المعنية التعرف إلى احتياجات كل ولي أمر على حده، ومدى توافقها مع معايير الالتحاق بالبرنامج، وذلك لاستكمال المرحلة التالية من عملية التسجيل والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

معايير

وتضم المعايير الرئيسية للبرنامج، أن يكون الطالب إماراتي الجنسية ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون الطالب مستجداً أو ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة بدبي، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة، وذلك في المرحلة النهائية لعملية التسجيل.

ونوهت المري بأن عملية التسجيل المبدئي في البرنامج لا تعني بالضرورة استحقاق المنحة، مثمنةً تعاون أولياء الأمور وتفاعلهم مع البرنامج منذ انطلاقته في مارس من العام 2017م.

وأعربت المري عن أملها في بلوغ الطلبة المستحقين للبرنامج لمستويات متقدمة من التميز في رحلتهم التعليمية بمشاركة أولياء أمورهم، مشيدةً بدور مجموعتي «تعليم» و«جيمس» اللتين بادرتا بالمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج، الأمر الذي شكّل حافزاً للمدارس الأخرى للمشاركة في الدورة الثانية منه، والمساهمة في تعزيز مسيرة الارتقاء بالتعليم في دبي ودولة الإمارات، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية على صعيد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

منح دراسية

ويقدم برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين حزمة من المنح الدراسية الممتدة للطلبة الإماراتيين في مختلف المراحل والمناهج الدراسية بجميع المدارس الخاصة المشاركة في البرنامج، وذلك من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وأتاح البرنامج خلال العام الدراسي الجاري 2017- 2018م الفرصة لنحو 236 طالباً إماراتياً للحصول على تعليم ضمن فئة جيد فما فوق من خلال المنح الدراسية التي وفرّها البرنامج في دورته الأولى.

ويعد البرنامج الأول من نوعه على صعيد الدولة ويستهدف إعداد جيل إماراتي صاعد، تتوفر لديه كافة مقومات النجاح والتميز، وذلك بالطرق المبتكرة والذكية والأساليب التعليمية الإيجابية.