25 ألف معلم ومعلمة يختتمون البرنامج التخصصي

اختتمت وزارة التربية والتعليم برنامج التدريب التخصصي المستمر للهيئة التدريسية الذي أطلقته الأسبوع الماضي، في إمارات الدولة مستهدفة 25 ألف معلم ومعلمة من جميع التخصصات، واستمرت أعماله وورشه وبرامجه، لمدة خمسة أيام متواصلة بمركز التدريب في عجمان والمدارس الحكومية في مختلف مدن الدولة.

ونفذ البرنامج نواة تدريبية مكونة من 1500 مدرب ومدربة على مستوى الدولة تم تأهيلهم وتدريبهم، بهدف تقديم حلول علمية وعملية وواقعية، فضلاً عن إكساب المعلمين العمق المعرفي اللازم، لتطبيق المعارف والمهارات، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

ويتسم برنامج التدريب التخصصي المستمر بطابع التنوع والشمولية في طريقة آلية التنفيذ، حيث يشمل ورشا تدريبية مباشرة تخصصية، ورحلات استكشافية، وحضور مؤتمرات ومنتديات، تسهم في رفد المعلم بالخبرات المعرفية، وإطلاعه على أفضل الممارسات التربوية العالمية.

ويأتي التدريب التخصصي، تكريساً لاستراتيجية تطوير التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الرامية إلى تعزيز مهارات الكوادر التدريسية، ورفع الكفايات المهنية، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات 2021 للوصول إلى نظام تعليمي متقدم وجعل المدرسة الإماراتية نموذجاً عالمياً قادراً على المنافسة، بجانب تكريس المفاهيم والأدوات التعليمية الحديثة في مختلف الحلقات الدراسية.

دورات

وتنظم الوزارة دورات التدريب التخصصي، بغرض تنمية وتطوير كفايات المعلمين، وذلك بإعداد نظم تدريبية وأساليب مبتكرة لتطبيق المناهج المطورة، ويسعى البرنامج إلى إكساب المعلمين القدرة على تطوير مهارات حل المشكلات التي تقابلهم وإيجاد الحلول المناسبة، والتركيز على تطبيق استراتيجيات التدريس، المتمحورة حول مهارات القرن 21 في الغرفة الصفية والمرتبطة بالمعايير المعرفية والمهارية لرخصة المعلم والتي تنعكس في النهاية على المخرجات التعليمية لطلبة المدرسة الإماراتية.

وتلقى المدرسون والمدرسات تدريباً في مجالات متعددة، يركز على الجانب التطبيقي للمعارف المبنية على المحتوى العلمي التخصصي بطرق إبداعية منهجية تسهم في التطوير المستمر للمهارات المتنوعة لدى المعلمين.