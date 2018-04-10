حمدان بن محمد: ندعم المشاريع التعليمية المتميّزة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الحرص على دعم كل المشاريع التعليمية المتميزة التي تمثل إضافة مهمة لمستقبل جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وأضاف سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «شهدت اليوم «أمس» احتفال مدرسة جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية- دبي باليوبيل الذهبي لتأسيسها وذلك في مقر المدرسة بمنطقة الورقاء، حريصون على دعم كل المشاريع التعليمية المتميزة التي تمثل إضافة مهمة لمستقبل جيل متسلح بالعلم والمعرفة».

حث شهد سموه الاحتفال الذي أقامته مدرسة «جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية، دبي» صباح أمس في مقر المدرسة بمنطقة الورقاء في دبي بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.

حضر الحفل عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وصني فاركي، مؤسس مجموعة «جيمس للتعليم» إلى جانب عدد من الخريجين والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وبهذه المناسبة توجه صني فاركي بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المستمر لقطاع التعليم بصفة عامة والذي كان من أهم الأسباب وراء النجاح الذي حققته المجموعة في رسالتها التربوية والتعليمية في الدولة.

وتعتبر «جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية- دبي»، التابعة لمجموعة «جيمس للتعليم»، واحدةً من أقدم المدارس الخاصة في دبي، وحققت سمعة طيبة بفضل تبنيها معايير تعليمية راقية ونجاح العديد من خرّيجيها في ارتياد عدد من أفضل جامعات العالم، كما تحظى المدرسة بسجل حافل يضم عشرات الآلاف من الخريجين حول العالم.

وقال فاركي: يجسّد الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس «جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية- دبي» التزام «جيمس للتعليم» بتحقيق التميز وحفز روح الانتماء والتعاون بين أولياء الأمور والمدرسين والطلاب ونفخر بالإرث العريق الذي تتمتع به المدرسة في ضوء الالتزام الكبير من جانب طاقمها والدعم المستمر من أولياء الأمور وهو ما يدعمنا لبلوغ الطلاب أعلى مراتب التميز في التحصيل المعرفي.

ونظّم الطلاب فعاليةً ثقافيةً تضمنت عرضاً بتقنية الواقع الافتراضي وفيلماً خاصاً تناول أبرز المحطات والإنجازات التي حققتها المدرسة خلال مسيرتها التعليمية المتميزة في الدولة. يذكر أن «جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية، دبي» تأسست في عام 1968 بثلاثة معلمين و27 طالباً فقط في حي الفهيدي بدبي، ويدرس فيها اليوم أكثر من 10 آلاف طالب من مختلف الجنسيات والمراحل بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

تميز

تمكنت المدرسة على مر السنوات من تحقيق التميز في المجالات الدراسية والأنشطة المرافقة، فضلاً عن المساهمة في إرساء معايير جديدة للتعليم في دبي. كما تفوقت على صعيد الفعاليات الرياضية وغيرها من الأنشطة خارج قاعات الدراسة لتخرّج طلاباً يمتازون بالمهارات الفائقة والإنجازات اللافتة.

حمدان بن محمد: #كلنا_جندك

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لفعاليات ختام التمرين العسكري «حماة الوطن2» الذي نفذه الآلاف من مجندي الخدمة الوطنية والآلاف من قوات الاحتياط، إضافة إلى وحدات من القوات المسلحة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد أظهر مقطع الفيديو أبطالنا من أبناء القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وعلى درجة عالية من الكفاءة والجاهزية القتالية، مصحوباً بكلمات بصوت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقول فيها: «هؤلاء هم صمام الأمان.. هم مستقبل بلادنا.. هم عيالكم.. عيال كل بيت».

ودوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم معلقاً على هذا الفيديو بقوله: «#كلنا_جندك». دبي - البيان