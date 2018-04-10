جامعة الإمارات تُخرّج 507 طلاب حاصلين على الامتياز غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفي جامعة الإمارات العربية المتحدة غداً بتخريج الدفعة 37 من طلاب الجامعة والبالغ عددهم 507 طلاب في الأقسام والتخصصات الأكاديمية كافة وبرامج الدراسات العليا، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين، إذ أنهت إدارة الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة للاحتفاء بالكوكبة الجديدة، حيث تم إجراء تدريب للطلاب على مراسم الاحتفال.

وأكد إدارة الجامعة، أن عدد الطلاب الحاصلين على درجاتهم العلمية المحتفى بهم يبلغ 507 طلاب في البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات، منهم 72 طالباً حصلوا على تقدير امتياز، ومع طلاب الدفعة 37 يصبح إجمالي عدد الخريجين من الطلاب فقط الذين قدمتهم جامعة الإمارات إلى سوق العمل منذ عام 1981 هو 16541خريجاً.

كوكبة مميزة

وقال الدكتور علي النعيمي الرئيس الأعلى للجامعة: نزف أجمل التبريكات لقيادتنا الرشيدة بانضمام كوكبة مميزة من أبناء الوطن إلى مسيرة التنمية في الدولة، ويسرني أن أهنئ أبنائي الطلبة الذين حصلوا على الدرجات العلمية المختلفة في شتى التخصصات، بكل كفاءة واقتدار. بدوره، أوضح الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير الجامعة أن الطلبة فخر الوطن وجامعة الإمارات، وأنها مناسبة عزيزة، تؤكد الجامعة من خلالها على نجاح جهود الدولة المستمرة في تمكين الشباب في أن يكونوا شركاء في مسيرة التنمية والتقدم.