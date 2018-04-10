جامعة أبوظبي تطرح مساق السعادة

طرحت جامعة أبوظبي، بدءاً من الفصل الدراسي الحالي، مساقاً أكاديمياً رائداً في السعادة لطلبتها في فروع الجامعة في أبوظبي والعين، مسجّلة بذلك إنجازاً أكاديمياً على مستوى مؤسسات التعليم العام والعالي في الدولة بطرحها لهذا المساق، وهو مساق إجباري لطلبة برنامج الصحة العامة واختياري لغيرهم من الطلبة من جميع الكليات والبرامج العلمية بما يترجم رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح الإمارات الدولة الأسعد في العالم، وهو ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها في بناء الإنسان المبدع، ويعزز رسالة الجامعة في ترسيخ السعادة كمنهاج حياة.

وتميز المساق بتضمّنه عدداً من دراسات الحالة والقضايا البارزة التي تستهدف إكساب الطالب المعارف اللازمة، وكذلك التطبيق العملي من خلال المحاور التالية: مفهوم السعادة، تطورات علم النفس الإيجابي، مبادئ علم النفس الإيجابي والسعادة، التطبيقات العلمية لعلم السعادة في الحياة العملية، استراتيجيات علم النفس الإيجابي وقدرتها على دفع الإنسان لتحقيق كامل قدراته، السعادة والإيجابية وأثرها في تعزيز جودة الحياة.