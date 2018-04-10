منصور بن زايد يعتمد الفائزين في جائزة خليفة التربوية

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، أسماء الفائزين في الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة التربوية 2017/‏‏‏‏2018.

وفاز معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية، تقديراً لإسهاماته وجهوده البارزة في دعم مسيرة التعليم.

وبلغ عدد الفائزين، 39 فائزاً وفائزة، بينهم 26 فائزاً وفائزة على مستوى الدولة، و13 على مستوى الوطن العربي، ولأول مرة، فازت 3 أسر مواطنة بفئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وسيتم تكريم الفائزين 16 أبريل، في قصر الإمارات بأبوظبي.

وأشادت أمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، خلال مؤتمر صحافي، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة الجائزة، التي أصبحت في صدارة الجوائز التربوية محلياً وعربياً.

وأشارت إلى أن قائمة الفائزين، شملت لأول مرة، فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وسط إقبال لافت.

قائمة

وأعلنت العفيفي، قائمة الفائزين للدورة 11 وهي: مجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع): آمال إبراهيم الإمام تخصص رياض أطفال، من روضة الهلال بدائرة التعليم والمعرفة بالعين، وانتصار السيد تخصص اللغة العربية، من مدرسة الظبيانية بدائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وجاسر المحاشي تخصص صعوبات تعلم، من مدرسة المجد النموذجية بوزارة التربية والتعليم بالشارقة، وسعاد درويش تخصص معلمة فصل، من مدرسة الإبداع النموذجية بوزارة التربية والتعليم بدبي، وفاطمة النعيمي تخصص رياض أطفال، من روضة الورود بوزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، وكليثم المزروعي تخصص رياضيات، من مدرسة النعيمية للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، وليلى الحمادي تخصص تربية فنية، من مدرسة آسيا بنت مزاحم بوزارة التربية والتعليم بالشارقة، وموزة الحفيتي تخصص دراسات إسلامية، من مدرسة الحلاة للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم بالفجيرة، ومها دعاس تخصص معلمة فصل، من مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم بعجمان، ومها عكاشة تخصص رياضيات، من مدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم بأم القيوين، ونادية سعيد سالم الكعبي تخصص الدراسات الاجتماعية، من مدرسة الغيث للتعليم الأساسي بدائرة التعليم والمعرفة بالعين، ونضال الشقيري تخصص جغرافيا، من مدرسة الشارقة الأميركية الدولية بوزارة التربية والتعليم بالشارقة.

التعليم العام (فئة المعلم المبدع عربياً): العنود إبراهيم الماجد تخصص اقتصاد منزلي، من مدرسة ابتدائية الأبناء الأولى بالرياض، من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ومنصور عبد الله المنصور تخصص العلوم، من مدرسة الأمير سعود بن جلوي بالإحساء، من وزارة التعليم - السعودية، وجواهر الغويري تخصص العلوم، من المدرسة النموذجية بالجامعة الأردنية - الأردن، وهند العديني تخصص الرياضيات، من مدارس دار التربية الحديثة بجدة، من وزارة التعليم - السعودية.

Ⅶمجال التعليم العام (فئة الأداء التعليمي المؤسسي): روضة الغدير من وزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، ومدرسة قطر الندى للتعليم الأساسي والثانوي، من دائرة التعليم والمعرفة بالظفرة.

Ⅶالتعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي): الدكتور أسامة غازي الخواجة تخصص فيزياء، من جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات، والدكتور بسام رشدي سعيد علي تخصص الطب الوراثي، من جامعة الإمارات - الإمارات، والدكتور محمد عبيدو تخصص الهندسة الكهربائية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الله عسيري تخصص الكيمياء، من جامعة الملك عبد العزيز - السعودية.

Ⅶالتعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز في التدريس): الدكتور محمد مصطفى محمد تخصص هندسة مدنية، من جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات، والدكتور حسن السيد بدر تخصص الهندسة الميكانيكية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -السعودية.

Ⅶالتعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات): مشروع أجيال من إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة –الشارقة.

Ⅶالتعليم وخدمة المجتمع (فئة الأسرة الإماراتية المتميزة): أسرة الشهيد سعيد راشد المزروعي من رأس الخيمة، وأسرة عادل الظنحاني من الفجيرة، وفضيلة الخوري من دبي.

Ⅶالبحوث التربوية على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة البحوث التربوية العامة): بحث بعنوان: تقويم مستوى فهم «طبيعة العلم» في ضوء معايير الجيل القادم للعلوم NGSS، لدى طالبات المرحلة المتوسطة - السعودية، للدكتورة لبنى حسين العجمي، والدكتورة سنية الشافعي، من جامعة الملك خالد - السعودية.

Ⅶالبحوث التربوية على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة البحوث التربوية الإجرائية)، بحث بعنوان: «فاعلية برنامج قائم على استراتيجيتي النمذجة والتعزيز في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى طفل الروضة بالإمارات»، للأستاذة منى آل علي، والدكتورة سهام محمد، من مركز دعم التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالإمارات ، وبحث «فعالية برنامج علاجي قائم على مبادئ العلاج، بالعمل في خفض قلق المستقبل المهني، وتنمية الطموح المهني لدى الطلاب المعاقين سمعياً بالمرحلة الثانوية»، للدكتور إبراهيم أحمد عبد الهادي من جامعة الإسكندرية ـ كلية التربية، والدكتور طارق شاهين من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، بمديرية التربية والتعليم - مصر.

Ⅶالمشاريع والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة الأفراد): مشروع توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT في المدرسة، للأستاذة حنان عبد الرحمن العرفج، من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية –الدمام، من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

Ⅶالمشاريع والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة المؤسسات): مشروع التعلم التقني (الروبوت) لأصحاب الهمم، لمركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وزارة تنمية المجتمع - الإمارات.

Ⅶالتأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي (فئة إبداعات تربوية): «قصة حكايات وذكرى»، للأستاذة ذكرى علي محمد الذيب، من مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم بالشارقة، «وقصة فك شفرة» للدكتورة عفاف عبد الجواد طبالة، من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بجمهورية مصر العربية.

نهيان بن مبارك: شرف عظيم

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح عن اعتزازه وفخره بفوزه بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية في الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة التربوية.

وقال: إنه لشرف عظيم، وفخر كبير، أن يتم اختياري للفوز بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية.. جائزة خليفة التربوية، هذه الجائزة التي تتشرف بأنها تحمل الاسم الكريم لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. لقد أصبحت الجائزة وبحمد الله، مجالاً عالمياً مرموقاً، لتشجيع التميز والابتكار والإبداع، في مجال التعليم. أبوظبي- وام