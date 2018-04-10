مدرسة خاصة تحذر طلبتها من تسريحات وقصات شعر غريبة

حذرت مدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري في الشارقة طلبتها من التسريحات وقصات الشعر الغريبة المخالفة للمعهود، داعية إلى ضرورة الاعتناء باللباس المعتمد والمظهر التربوي اللائق عند الحضور، مشددة على أهمية الالتزام بالنظام واتباع التعليمات كونه شرطاً لدخول المدرسة والانتظام فيها معلنة رفضها دخول الطلبة من أصحاب التسريحات والقصات الغريبة إلى المدرسة.

وذكرت إدارة المدرسة في تعميم لها أن بعض الطلبة قد وقع في مخالفات ينبغي ألا يقع بها لعلمهم المسبق بمنهجية المدرسة والتزامها الراسخ بنظامها التربوي، الذي تتميز به بين كثير من المدارس الأخرى ولا تقبل مساومة فيه، موجهة أولياء الأمور إلى ضرورة التعاون معها من خلال تنبيه أبنائهم الطلبة وإرشادهم إلى أن المدرسة بيئة تربوية ينبغي احترام نظامها.

وثمن أولياء أمور الطلبة الخطوة التي اتخذتها المدرسة، مشددين على ضرورة التزام الطلاب بالمظاهر الاجتماعية المقبولة خلال الدوام، مشيدين بحرص المدرسة على التربية الصحيحة وتعزيز القيم والأخلاقيات الحميدة في نفوس طلبتها، وأوضح الأهالي أن «دور الأسرة في التوجيه والإرشاد ضروري، وأن حضور الطالب بمظهر غير لائق هو قصور من طرف ولي الأمر، وأن عليهم واجب التوجيه والإرشاد».