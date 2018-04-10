«البيان» تنشر قائمة الخريجين من جامعة الامارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله، تحتفي جامعة الإمارات العربية المتحدة بتخريج الدفعة 37 من طلاب الجامعة والبالغ عددهم 507 طالبا في كافة الأقسام والتخصصات الأكاديمية وبرامج الدراسات العليا، وسيشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، حفل تخريج الدفعة السابعة والثلاثين من طلاب الجامعة، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين، وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من أبريل الجاري بالقاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين. حيث انهت إدارة الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة للاحتفاء بالكوكبة الجديدة، حيث تم اجراء تدريب للطلاب على مراسم الاحتفال.

وأكدت إدارة الجامعة،أن عدد الطلاب الحاصلين على درجاتهم العلمية المحتفى بهم يبلغ 507 طلاب في البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات، منهم 72 طالبا حصلوا على تقدير امتياز، ومع طلاب الدفعة 37 يصبح إجمالي عدد الخريجين من الطلاب فقط الذين قدمتهم جامعة الإمارات إلى سوق العمل منذ عام 1981 هو 16541 خريجاً.

وأشار الدكتور علي راشد النعيمي الرئيس الأعلى للجامعة، نزف أجمل التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة بانضمام كوكبة جديدة مميزة من أبناء الوطن إلى مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، ويسرني أن أهنئ أبنائي الطلبة الذين حصلوا على الدرجات العلمية المختلفة في شتى التخصصات، بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف أن تخرجكم اليوم يأتي نتاج لجهودكم المتواصلة في التحصيل العلمي المتميز واكتساب المعرفة، مما يُشكل رافداً أساسياً في دفع مسيرة التقدم والتطوّر الذي يشهدها وطننا الغالي حتى تبوأ مراكز متقدمة في التنافسية العالمية والتنمية المستدامة."

فنبارك لأولياء أمور الطلبة فرحتهم ونزف التهاني للوطن العزيز بانضمام كوكبة مميزة من أبنائه إلى مسيرة التنمية."

كما أكد الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير الجامعة أن الطلبة، فخر الوطن وجامعة الإمارات، إنها مناسبة عزيزة، تؤكد الجامعة من خلالها على نجاح جهود الدولة المستمرة في تمكين الشباب وتعزيز دورهم الريادي في أن يكونوا شركاء في مسيرة التنمية والتقدم. "هنيئاً لكم أبنائي الخريجين بهذا التفوق والتميز، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم العلمية والعملية بما يسهم في تقدم وتطور وطننا الغالي، والشكر الجزيل لكل من أسهم في هذا الإنجاز الكبير."

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