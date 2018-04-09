جائزة خليفة التربوية تعلن اليوم أسماء الفائزين في الدورة 11

تعلن الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية اليوم الاثنين أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية في الدورة الحادية عشرة 2017/‏2018 على المستويين المحلي والوطن العربي.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الدورة الحادية عشرة شهدت إقبالاً كبيراً محلياً وعربياً، كما شهدت تطويراً شاملاً للموقع الإلكتروني للجائزة وآلية استقبال الطلبات المرشحة، بالإضافة إلى عمليات الفرز والتحكيم والتقييم إلكترونياً، وهو ما وفر الجهد والوقت وأتاح للمشاركين التواصل بفعالية مع الجائزة من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي.

وأشارت إلى انتهاء جميع مراحل التحكيم والتقييم للأعمال المرشحة التي اجتازت مرحلة الفرز بعد استيفاء المعايير المحددة لكل مجال من المجالات المطروحة.

وأضافت أن الأمانة العامة للجائزة أوفدت لجاناً متخصصة لتقييم المشروعات والمبادرات والمدارس والجهات المرشحة للجائزة في المجالات المطروحة في دورتها الحالية.

وأوضحت العفيفي أن اللجان الموفدة من الجائزة ضمت نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

وأضافت أن المجالات المطروحة للجائزة خلال الدورة الحالية 9 مجالات تشمل: التعليم العام (فئة المعلم المبدع، وفئة المعلم الواعد، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، وأصحاب الهمم (فئة العاملين وفئة المؤسسات والمراكز)، والتعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة)، وعلى مستوى الدولة والوطن العربي مجالات الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام (فئة المعلم المبدع)، والتعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز في التدريس، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي )، والإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي، وفئة المعلم)، والبحوث التربوية ( فئات البحوث التربوية العامة، والبحوث التربوية الإجرائية، والبحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل)، والتأليف التربوي للطفل (فئة إبداعات تربوية)، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة (فئة المؤسسات، وفئة الأفراد، وفئة الطلاب).